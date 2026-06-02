21 ilde IŞİD operasyonu: 70 şüpheli gözaltında

IŞİD'e yönelik 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.

  • 02.06.2026 15:53
  • Giriş: 02.06.2026 15:53
  • Güncelleme: 02.06.2026 15:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)
İçişleri Bakanlığı, IŞİD'e yönelik Jandarma Genel Komutanlığınca 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, örgüte iltisaklı oldukları tespit edilen 70 şüpheli gözaltına alındı.

