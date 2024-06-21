21 ilin geçiş noktasında bayram dönüşü yoğunluğu

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli Rampaları’nda tek yönlü olarak bayram dönüşü yoğunluğu başladı.

Güncel 21.06.2024 19:13 Giriş: 21.06.2024 19:13

Güncelleme: 21.06.2024 19:16 Kaynak: İHA

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