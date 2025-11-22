21 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün Birincisi Rekor Farka Koşuyor!

21 Kasım 2025 Cuma gününe ait günlük reyting sonuçları açıklandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen diziler, gündüz kuşağı programları ve haber bültenleri arasında kıyasıya bir izlenme yarışı yaşandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, istikrarlı yükselişini sürdürerek rekor sayılabilecek bir farka imza attı. Peki, dün reyting sonuçları ne oldu, hangi dizi kaç reyting aldı, Kızılcık Şerbeti reyting performansı nasıl, MasterChef reyting sonuçları sıralamaya girdi mi? İşte 21 Kasım reyting sonuçları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEYİ PERÇİNLEDİ!

TRT 1’in sezona damgasını vuran yapımı Taşacak Bu Deniz, dün akşam yayınlanan son bölümüyle izlenme oranlarını yükseltmeye devam etti. Dizi, 15,11 reyting alarak cuma reyting sonuçları listesinde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Taşacak Bu Deniz reyting değerleriyle rekor farka koşarken, dizinin özet bölümü de 8,92 reytingle ikinci sıraya yerleşti. Bu performans, sezonun en çok izlenen dizileri arasında yerini pekiştirmesini sağladı.

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti reyting performansı ile dikkat çekti. 7,09 reyting alan dizi, rekor kıran Taşacak Bu Deniz’in ardından üçüncü sırada yer aldı. Özet bölümü ise 4,09 reyting ile ilk 10 listesine girmeyi başardı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI REYTİNG SONUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gündüz kuşağı reyting sonuçları incelendiğinde, ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,98 reytingle dördüncü sırayı aldı. Aynı kanalda yayınlanan Esra Erol’da ise 4,10 reyting ile beşinci sıraya yerleşti. Günün en çok izlenen haber programı ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu ve 3,70 reytingle yedinci sıradan listeye girdi.

21 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI: İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 15,11 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 8,92 3 Kızılcık Şerbeti 7,09 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,98 5 Esra Erol’da 4,10 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,09 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,70 8 Arka Sokaklar 3,59 9 Show Ana Haber 3,04 10 İddiaların Aksine 2,98

Veri Kaynağı: TİAK

REYTİNG SONUÇLARI DİZİ BAZINDA ANALİZ

Reyting sonuçları dizi sıralaması incelendiğinde Taşacak Bu Deniz dizisinin zirveyi rakiplerine açık ara farkla kaptırmadığı görülüyor. Show TV yapımı Kızılcık Şerbeti ise istikrarlı grafiğini sürdürerek üçüncü sıraya yerleşti. Kanal D’nin yıllara meydan okuyan yapımı Arka Sokaklar ise 3,59 reyting ile sekizinci sıradan listeye girdi.

MasterChef reyting sonuçları ise bu hafta ilk 10’a giremedi ancak Total ve AB kategorilerinde orta sıralarda yer aldı.

Dün reyting sonuçları ne oldu?

Dün, Taşacak Bu Deniz dizisi 15,11 reyting ile birinci oldu. Kızılcık Şerbeti ise 7,09 reyting ile üçüncü sırada yer aldı.

Taşacak Bu Deniz reyting rekoru kırdı mı?

Evet, dizi 15,11 reyting ile sezonun en yüksek cuma reytinglerinden birine ulaştı.

Kızılcık Şerbeti reyting sonuçları nasıl?

Kızılcık Şerbeti 7,09 reyting ile günün en çok izlenen üçüncü programı oldu.

Gündüz kuşağı reyting sonuçları nasıldı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da ilk 5’e girerek başarılı bir performans sergiledi.

21 Kasım 2025 reyting sonuçları, televizyon dünyasındaki rekabetin giderek arttığını gösterdi. Taşacak Bu Deniz zirvedeki güçlü konumunu korurken, Kızılcık Şerbeti ve gündüz kuşağı programları da yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor. Önümüzdeki haftalarda zirvede değişim olup olmayacağı merakla takip ediliyor.