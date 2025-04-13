21 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı
Avcılar'da, 21 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Avcılar'da, 21 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüsün dün, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü E.S'nin işlemleri tamamlandı.
E.S. savcılık talimatıyla emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarpmış, kazada 2'si çocuk 21 kişi yaralanmıştı.
Yaralıların bazılarına sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken, bazıları da ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
Kazanın ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen 2 metrobüs sürücüsünden A.B. emniyetteki ifadesi sonrası dün serbest bırakılmıştı.