21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü hakkında bilinmesi gerekenler

Dünya genelinde 21 Mart, Down Sendromu Farkındalık Günü olarak kabul edilir ve bu özel gün, Down sendromuna sahip bireylerin haklarını savunmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve eşit fırsatlar yaratmak için çeşitli etkinliklerle kutlanır.

DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

21 Mart tarihi, Down sendromuna neden olan genetik farklılığı simgeler. Down sendromlu bireylerde 21. kromozomun 3 kopya bulunması (Trizomi 21) nedeniyle bu tarih özel olarak seçilmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2011 yılında resmen kabul edilmiştir.

Her yıl “Farklılıklarımızla Güçlüyüz” temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir.

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, genetik bir farklılık olup bireyin 21. kromozomunun 2 yerine 3 kopya olması ile ortaya çıkar.

Doğal bir genetik durum olup zihinsel ve fiziksel gelişimi etkileyebilir.

Down sendromlu bireyler eğitim, spor, sanat ve iş hayatında başarılı olabilirler.

Önemli olan toplumun bilinçlenmesi ve bu bireylerin sosyal hayata eşit şartlarda katılımının sağlanmasıdır.

DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ

Toplumsal Bilinç Oluşturur : Down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımı konusunda farkındalık artırır.

: Down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımı konusunda farkındalık artırır. Eğitim ve İstihdamda Eşitlik Sağlar : Down sendromlu bireylerin eğitim ve iş hayatındaki haklarına dikkat çeker.

: Down sendromlu bireylerin eğitim ve iş hayatındaki haklarına dikkat çeker. Önyargıları Kırar : Down sendromlu bireylerin toplum içinde aktif rol almasını teşvik eder.

: Down sendromlu bireylerin toplum içinde aktif rol almasını teşvik eder. Aileleri Destekler: Down sendromlu çocuklara sahip ailelerin karşılaştıkları zorluklara yönelik çözümler sunar.

DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ’NDE NELER YAPILABİLİR?

Renkli Çorap Giyme Kampanyasına Katılın

Down sendromlu bireylerin farklılıklarını kutlamak için farklı renk ve desenlerde çoraplar giyerek destek olabilirsiniz.

Sosyal Medyada Farkındalık İçerikleri Paylaşın

#DownSendromuFarkındalıkGünü gibi etiketlerle farkındalık yaratabilirsiniz.

Down sendromlu bireylerin başarı hikayelerini paylaşarak önyargıları kırabilirsiniz.

Farkındalık Yürüyüşlerine veya Etkinliklerine Katılın

Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak destek verebilirsiniz.

Down Sendromlu Bireyleri Destekleyen Derneklere Bağış Yapın

Türkiye Down Sendromu Derneği gibi kuruluşlara bağış yaparak projelere katkıda bulunabilirsiniz.

Aileler İçin Bilgilendirici Etkinlikler Düzenleyin

Down sendromlu bireylerin ailelerine destek olmak için seminerler ve toplantılar organize edebilirsiniz.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, toplumda eşit haklar ve sosyal bilinç oluşturmak için büyük bir öneme sahiptir. 21 Mart’ta farklı çoraplar giyerek, etkinliklere katılarak veya sosyal medyada farkındalık mesajları paylaşarak Down sendromlu bireylere destek olabilirsiniz.