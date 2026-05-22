21 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği 21 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçları için gözler günün ilk 10 listesine çevrildi. Perşembe akşamı ekrana gelen yapımların sıralaması merak ediliyor.

Yeni liste yayımlanana kadar, izleyiciler bir önceki haftanın tablosunu referans alıyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe 20 + ABC1 reyting sonuçları incelendiğinde zirvede Sevdiğim Sensin yer alırken, ikinci sıraya Halef: Köklerin Çağrısı, üçüncü sıraya ise Sevdiğim Sensin Özet bölümü yerleşmişti.

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARINDA SON DURUM

21 Mayıs 2026 reyting sonuçları için resmi ilk 10 sıralaması henüz paylaşılmadı. Günün reyting tablosunda hangi yapımın birinci olacağı, hangi programların ilk 10 içinde yer alacağı ve geçen haftaya göre sıralamada nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu oldu.

Perşembe reytinglerinde özellikle ana yapımlar, özet bölümler, gündüz kuşağı programları ve ana haber bültenlerinin performansı yakından izleniyor. Bu nedenle 21 Mayıs listesi açıklandığında, bir önceki hafta ile karşılaştırma yapmak izleyicilere daha net bir tablo sunacak.

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI REFERANS TABLO

14 Mayıs 2026 Perşembe 20 + ABC1 reyting sonuçları ilk 10

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 8,56 2 Halef: Köklerin Çağrısı 4,91 3 Sevdiğim Sensin (Özet) 3,82 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,61 5 Esra Erol'da 3,55 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,26 7 Survivor 3,20 8 ATV Ana Haber 2,68 9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 2,42 10 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,11

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG ZİRVESİNDE HANGİ YAPIM VARDI?

Bu tablo, 21 Mayıs 2026 Perşembe sonuçları için beklentiyi artırıyor. Yeni reyting listesinde Sevdiğim Sensin zirvedeki yerini koruyacak mı, Halef: Köklerin Çağrısı yükseliş gösterecek mi, gündüz kuşağı ve haber programları ilk 10 içindeki konumunu sürdürecek mi soruları öne çıkıyor.

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI NEDEN MERAK EDİLİYOR?

Perşembe akşamları televizyon ekranlarında rekabetin yoğun olduğu günlerden biri olarak öne çıkıyor. Dizi, yarışma, haber ve gündüz kuşağı programlarının aynı listede yarışması, reyting sonuçlarını izleyiciler açısından daha dikkat çekici hale getiriyor.

21 Mayıs 2026 Perşembe tablosu açıklandığında, özellikle ilk üç sırada hangi yapımların yer aldığı ve 14 Mayıs sonuçlarına göre zirvede değişim olup olmadığı dikkatle takip edilecek. Bu nedenle Perşembe reyting sonuçları, günün en çok aranan televizyon başlıkları arasında yer alıyor.

14 MAYIS SONUÇLARINA GÖRE DİKKAT ÇEKEN TABLO

14 Mayıs 2026 listesinde Sevdiğim Sensin hem ana bölümüyle hem de özet bölümüyle ilk üç içinde yer alarak güçlü bir performans gösterdi. Halef: Köklerin Çağrısı ise ana bölümüyle ikinci, özet bölümüyle dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.

Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da ilk 5 içinde yer aldı. Ana haber kategorisinde ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ve ATV Ana Haber ilk 10 listesine girmeyi başardı. Survivor ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz de listenin dikkat çeken diğer programları oldu.

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE REYTİNG SIRALAMASI NASIL TAKİP EDİLECEK?

21 Mayıs 2026 Perşembe gününe ait reyting listesi açıklandığında, ilk 10 sıralamada yer alan programlar ve reyting oranları netleşecek. Yeni sonuçlar duyurulduğunda, 14 Mayıs tablosuyla karşılaştırılarak hangi yapımın yükseldiği, hangisinin gerilediği ve zirvenin değişip değişmediği daha açık biçimde görülebilecek.

Şimdilik güncel tablo beklenirken, 14 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçları izleyicilere bir önceki haftanın ekran rekabetini gösteriyor. 21 Mayıs listesi açıklandığında televizyon gündeminin ana başlıklarından biri olması bekleniyor.

21 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 21 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Listenin ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

14 Mayıs 2026 Perşembe reytinglerinde kim birinci oldu?

14 Mayıs 2026 Perşembe 20 + ABC1 reyting sonuçlarında birinci sırayı 8,56 reytingle Sevdiğim Sensin aldı.

Halef: Köklerin Çağrısı 14 Mayıs reytinglerinde kaçıncı oldu?

Halef: Köklerin Çağrısı, 14 Mayıs 2026 Perşembe 20 + ABC1 listesinde 4,91 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Sevdiğim Sensin Özet reyting listesinde kaçıncı sıradaydı?

Sevdiğim Sensin Özet bölümü, 14 Mayıs 2026 Perşembe 20 + ABC1 reyting listesinde 3,82 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

14 Mayıs 2026 reyting listesinde Survivor kaçıncı sıradaydı?

Survivor, 14 Mayıs 2026 Perşembe 20 + ABC1 reyting listesinde 3,20 reytingle yedinci sırada yer aldı.

14 Mayıs 2026 reytinglerinde ilk 10’a hangi ana haber programları girdi?

14 Mayıs 2026 Perşembe 20 + ABC1 listesinde Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber altıncı, ATV Ana Haber ise sekizinci sırada yer aldı.

21 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı ancak televizyon izleyicilerinin ilgisi şimdiden günün ilk 10 sıralamasına çevrilmiş durumda. Yeni liste duyurulana kadar 14 Mayıs 2026 sonuçları, Perşembe ekran rekabetini anlamak için en önemli referans olmayı sürdürüyor.