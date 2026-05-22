21 MAYIS 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI: Zirvede kıyasıya rekabet!

21 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçları belli oldu ve televizyon ekranlarında haftanın en çok merak edilen rekabeti bir kez daha netleşti. Perşembe akşamının iddialı yapımları, gündüz kuşağı programları, ana haber bültenleri ve yarışma programları 20+ABC1 kategorisinde ilk 10’a girmek için yarıştı. Listenin zirvesinde yine Sevdiğim Sensin yer aldı.

Star TV’nin sezona damga vuran dizisi Sevdiğim Sensin, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü 8,98 reyting ile ilk sıraya yerleşti. NOW TV’nin dikkat çeken dizisi Halef: Köklerin Çağrısı ise 5,87 reyting ile ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü. Günün üçüncüsü ise 4,49 reyting ile Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Mayıs 2026 reyting sonuçları, Perşembe gününün televizyon performansını ortaya koydu. 20+ABC1 kategorisinde ilk iki sıra yine dizilerin oldu. Sevdiğim Sensin birinciliğini korurken, Halef: Köklerin Çağrısı ikinci sırada yer aldı. İlk 10 listesinde gündüz kuşağı programları, haber bültenleri ve Survivor da kendisine yer buldu.

Reyting tablosunda özellikle ilk iki sıradaki fark dikkat çekti. Sevdiğim Sensin, en yakın rakibi Halef: Köklerin Çağrısı’nın önünde yer alarak Perşembe gününün lideri oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncü sıraya yükselerek listenin en güçlü gündüz kuşağı programı olarak öne çıktı.

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE 20+ABC1 REYTİNG SONUÇLARI İLK 10

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 8,98 2 Halef: Köklerin Çağrısı 5,87 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,49 4 Sevdiğim Sensin (Özet) 4,44 5 Esra Erol'da 3,92 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,04 7 Survivor 3,04 8 ATV Ana Haber 2,75 9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 2,63 10 Show Ana Haber 2,49

Veri kaynağı: TİAK

SEVDİĞİM SENSİN ZİRVEYİ BIRAKMADI

21 Mayıs 2026 Perşembe reyting listesinde en dikkat çeken sonuç, Sevdiğim Sensin dizisinin zirvedeki yerini koruması oldu. Dizi, 8,98 reytingle 20+ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olarak öne çıktı.

Sevdiğim Sensin yalnızca ana bölümüyle değil, özet bölümüyle de güçlü bir performans sergiledi. Sevdiğim Sensin Özet, 4,44 reytingle dördüncü sırada yer aldı. Böylece yapım, aynı gün içinde iki farklı kuşakta ilk 4 içinde yer alarak Perşembe ekran rekabetinde belirleyici oldu.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

NOW TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü 5,87 reyting alarak ikinci sıraya yerleşti. Sevdiğim Sensin’in ardından günün en çok izlenen ikinci yapımı olan dizi, Perşembe reyting rekabetinde güçlü konumunu korudu.

Halef: Köklerin Çağrısı’nın özet bölümü de ilk 10 listesine girdi. Halef: Köklerin Çağrısı Özet, 2,63 reytingle dokuzuncu sırada yer aldı. Bu sonuç, dizinin hem ana bölüm hem de özet yayınıyla izleyici ilgisini koruduğunu gösterdi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 21 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçlarında 4,49 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Program, dizilerin hemen ardından gelerek günün en güçlü televizyon içeriklerinden biri oldu.

Aynı gün Esra Erol'da da 3,92 reytingle beşinci sıraya yerleşti. Böylece gündüz kuşağı programları, 20+ABC1 kategorisinde ilk 5 içinde iki güçlü temsilciyle dikkat çekti.

HABER BÜLTENLERİNDE REKABET: NOW ANA HABER, ATV ANA HABER VE SHOW ANA HABER

21 Mayıs 2026 Perşembe reyting listesinde haber bültenleri de önemli bir yer tuttu. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,04 reytingle altıncı sırada yer alırken; ATV Ana Haber, 2,75 reytingle sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Listenin onuncu sırasında ise Show Ana Haber yer aldı. Show Ana Haber, 2,49 reytingle 21 Mayıs 2026 Perşembe gününün ilk 10 programı arasına girmeyi başardı.

SURVİVOR İLK 10’DAKİ YERİNİ KORUDU

TV8’in yarışma programı Survivor, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü 3,04 reytingle yedinci sırada yer aldı. Yarışma programı, Perşembe akşamı dizi ve haber rekabetinin yoğun olduğu tabloda ilk 10 içinde kalmayı başardı.

Survivor’ın listede yer alması, yarışma formatının Perşembe reytinglerinde hâlâ görünür bir izleyici ilgisi oluşturduğunu gösterdi. Program, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ile aynı reyting seviyesinde yer almasına rağmen sıralamada yedinci basamakta konumlandı.

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

21 Mayıs tablosunu daha net yorumlamak için bir önceki haftanın sonuçları da önem taşıyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçları incelendiğinde, zirvede yine Sevdiğim Sensin’in yer aldığı görülüyor. Halef: Köklerin Çağrısı ikinci, Sevdiğim Sensin Özet ise üçüncü sırada bulunuyordu.

14 Mayıs 2026 Perşembe 20+ABC1 reyting sonuçları ilk 10

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 8,56 2 Halef: Köklerin Çağrısı 4,91 3 Sevdiğim Sensin (Özet) 3,82 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,61 5 Esra Erol'da 3,55 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,26 7 Survivor 3,20 8 ATV Ana Haber 2,68 9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 2,42 10 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,11

21 MAYIS VE 14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMASI

14 Mayıs ile 21 Mayıs reyting sonuçları karşılaştırıldığında, zirvenin değişmediği ancak birçok programın reytingini artırdığı görülüyor. Sevdiğim Sensin, iki hafta üst üste birinci sırada yer aldı. Halef: Köklerin Çağrısı da ikinci sıradaki konumunu koruyarak zirve takibini sürdürdü.

Karşılaştırmalı tabloda en dikkat çekici noktalardan biri, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselmesi oldu. Sevdiğim Sensin Özet ise üçüncü sıradan dördüncü sıraya geriledi. Esra Erol'da beşinci, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber altıncı, Survivor yedinci, ATV Ana Haber sekizinci, Halef: Köklerin Çağrısı Özet ise dokuzuncu sıradaki yerini korudu.

14 Mayıs - 21 Mayıs karşılaştırmalı reyting tablosu

Program 14 Mayıs Reyting 21 Mayıs Reyting Fark Sıra Değişimi Sevdiğim Sensin 8,56 8,98 +0,42 1. sırayı korudu Halef: Köklerin Çağrısı 4,91 5,87 +0,96 2. sırayı korudu Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,61 4,49 +0,88 4. sıradan 3. sıraya yükseldi Sevdiğim Sensin (Özet) 3,82 4,44 +0,62 3. sıradan 4. sıraya geriledi Esra Erol'da 3,55 3,92 +0,37 5. sırayı korudu Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,26 3,04 -0,22 6. sırayı korudu Survivor 3,20 3,04 -0,16 7. sırayı korudu ATV Ana Haber 2,68 2,75 +0,07 8. sırayı korudu Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 2,42 2,63 +0,21 9. sırayı korudu Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,11 İlk 10'da yer almadı - Listeden çıktı Show Ana Haber İlk 10'da yer almadı 2,49 - Listeye 10. sıradan girdi

HAFTANIN EN DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞLERİ

14 Mayıs’tan 21 Mayıs’a geçildiğinde en güçlü artışlardan biri Halef: Köklerin Çağrısı cephesinde yaşandı. Dizi, reytingini 4,91’den 5,87’ye çıkararak 0,96 puanlık artış gösterdi. Buna rağmen sıralamadaki yeri değişmedi ve ikinci basamakta kaldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert de güçlü bir yükseliş kaydetti. Program, 3,61’den 4,49’a çıkarak 0,88 puanlık artış sağladı ve 14 Mayıs’ta dördüncü sıradayken 21 Mayıs’ta üçüncü sıraya yükseldi. Bu değişim, haftanın en belirgin sıra hareketlerinden biri oldu.

İLK 10’DA KİM ÇIKTI, KİM GİRDİ?

14 Mayıs 2026 reyting listesinde onuncu sırada Zuhal Topal'la Yemekteyiz yer alıyordu. 21 Mayıs listesinde ise bu program ilk 10’da bulunmadı. Onun yerine Show Ana Haber, 2,49 reytingle listeye onuncu sıradan giriş yaptı.

Bu değişim, haber bültenlerinin 21 Mayıs Perşembe reytinglerinde daha görünür hale geldiğini gösterdi. 21 Mayıs listesinde Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, ATV Ana Haber ve Show Ana Haber olmak üzere üç haber bülteni ilk 10 içinde yer aldı.

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARINDA GENEL GÖRÜNÜM

21 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçları, zirvede dizilerin etkili olduğunu ancak gündüz kuşağı ve haber bültenlerinin de güçlü performans sergilediğini gösterdi. Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı ilk iki sırayı paylaşırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sıraya yerleşerek tabloyu daha rekabetçi hale getirdi.

14 Mayıs ile karşılaştırıldığında, listenin üst bölümünde genel olarak reyting artışı dikkat çekiyor. Sevdiğim Sensin, Halef: Köklerin Çağrısı, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Sevdiğim Sensin Özet ve Esra Erol'da reytinglerini artırdı. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ve Survivor ise aynı sıralarını korumalarına rağmen reyting puanlarında gerileme yaşadı.

21 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

21 Mayıs 2026 Perşembe 20+ABC1 reyting sonuçlarında birinci sırayı 8,98 reytingle Sevdiğim Sensin aldı.

21 Mayıs 2026 Halef: Köklerin Çağrısı kaçıncı oldu?

Halef: Köklerin Çağrısı, 21 Mayıs 2026 Perşembe reyting listesinde 5,87 reytingle ikinci sırada yer aldı.

21 Mayıs 2026 Survivor reyting sıralamasında kaçıncı sırada?

Survivor, 21 Mayıs 2026 Perşembe 20+ABC1 reyting sonuçlarında 3,04 reytingle yedinci sırada yer aldı.

14 Mayıs ve 21 Mayıs reytinglerinde zirve değişti mi?

Hayır. 14 Mayıs ve 21 Mayıs Perşembe reyting sonuçlarında zirvede Sevdiğim Sensin yer aldı.

21 Mayıs 2026 reytinglerinde ilk 10’a hangi haber programları girdi?

21 Mayıs 2026 listesinde Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, ATV Ana Haber ve Show Ana Haber ilk 10 içinde yer aldı.

21 Mayıs 2026 reyting listesine yeni giren program hangisi oldu?

14 Mayıs listesinde yer almayan Show Ana Haber, 21 Mayıs 2026 reyting listesine 10. sıradan girdi.

21 Mayıs 2026 reytinglerinde Müge Anlı ile Tatlı Sert kaçıncı oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü 4,49 reytingle üçüncü sırada yer aldı.