21 Mayıs hangi burç? 21 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 21 Mayıs hangi burç sorusu ise 21 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 21 Mayıs hangi burç? İşte 21 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
21 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 21 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 21 Mayıs hangi burç? İşte 21 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
21 MAYIS HANGİ BURÇ?
21 Mayıs’ta doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 21 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.
21 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
21 Mayıs’ta doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Zeki ve Meraklı: 21 Mayıs doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.
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İletişimci ve Sosyal: 21 Mayıs'ta doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.
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Esnek ve Uyarlanabilir: 21 Mayıs doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.
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Duygusal ve İkircikli: 21 Mayıs'ta doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.
21 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1173 - Shinran, Japon Budist keşiş (ö. 1263)
- 1471 - Albrecht Dürer, Alman ressam ve matematikçi (ö. 1528)
- 1527 - II. Felipe, İspanya Kralı (ö. 1598)
- 1688 - Alexander Pope, İngiliz şair (ö. 1744)
- 1759 - Joseph Fouché, Fransız devlet adamı ve devrimci (ö. 1820)
- 1792 - Gaspard-Gustave Coriolis, Fransız matematikçi ve bilim insanı (ö.1843)
- 1799 - Mary Anning, Britanyalı fosil koleksiyoncusu, fosil taciri ve paleontolojist (ö. 1847)
- 1808 - Lavrentiy Alekseyeviç Zagoskin, Rus deniz subayı ve Alaska kâşifi (ö. 1890)
- 1816 - Stephen Allen Benson, Liberyalı siyasetçi (ö. 1865)
- 1843 - Albert Gobat, İsviçreli yazar, eğitim yöneticisi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1914)
- 1843 - Louis Renault, Fransız hukukçu, eğitimci ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1918)
- 1844 - Henri Rousseau, Fransız ressam (ö. 1910)
- 1851 - Léon Bourgeois, Fransız siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1925)
- 1855 - Émile Verhaeren, Belçikalı şair (ö. 1916)
- 1860 - Willem Einthoven, Hollandalı fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1927)
- 1873 - Hans Berger, Alman psikiyatr (ö. 1941)
- 1880 - Tudor Arghezi, Rumen şair ve yazar (ö. 1967)
- 1902 - Marcel Breuer, Amerikalı mimar ve tasarımcı (ö. 1981)
- 1902 - Anatole Litvak, Ukraynalı-Amerikalı film yapımcısı (ö. 1974)
- 1902 - Robert Montgomery, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 1981)
- 1904 - Fats Waller, Amerikalı caz piyanisti (ö. 1943)
- 1913 - Suzan Kahramaner, Türk akademisyen ve Türkiye'nin ilk kadın matematikçilerinden (ö. 2006)
- 1914 - Romain Gary, Fransız yazar ve yönetmen (ö. 1980)
- 1916 - Harold Robbins, Amerikalı roman yazarı (ö. 1997)
- 1917 - Raymond Burr, Kanadalı oyuncu (ö. 1993)
- 1919 - George P. Mitchell, Yunan asıllı Amerikalı iş insanı (ö. 2013)
- 1921 - Andrey Saharov, Rus fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1989)
- 1923 - Ara Parseghian, Ermeni asıllı Amerikalı futbolcu (ö. 2017)
- 1924 - Peggy Cass, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 1999)
- 1925 - Frank Kameny, Amerikalı gök bilimci ve LGBT hakları eylemcisi (ö. 2011)
- 1927 - Kay Kendall, İngiliz oyuncu ve komedyen (ö. 1959)
- 1928 - Dore Ashton, Amerikalı akademisyen, yazar, sanat tarihçisi ve eleştirmen (ö. 2017)
- 1928 - Alice Drummond, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)
- 1930 - Malcolm Fraser, Avustralyalı politikacı ve 22.Avustralya başbakanı (ö. 2015)
- 1932 - Inese Jaunzeme, Leton-Sovyet cirit atıcı ve doktor (ö. 2011)
- 1933 - Richard Libertini, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2016)
- 1934 - Bob Nothern, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 2020)
- 1934 - Bengt I. Samuelsson, İsveçli biyokimyager
- 1936 - Günter Blobel, Alman-Amerikalı biyolog (ö. 2018)
- 1939 - Heinz Holliger, İsviçreli obuacı
- 1944 - Mary Robinson, İrlandalı hukukçu ve siyasetçi, İrlanda'nın 7. Cumhurbaşkanı
- 1945 - Richard Hatch, Amerikalı oyuncu ve yazar (ö. 2017)
- 1947 - İlber Ortaylı, Türk akademisyen ve tarihçi
- 1948 - Jonathan Hyde, Avustralyalı-İngiliz oyuncu
- 1948 - Denis MacShane, İngiliz siyasetçi
- 1949 - Arno, Belçikalı şarkıcı ve aktör (ö. 2022)
- 1950 - Remídio José Bohn, Brezilyalı Roma Katolik piskopos (ö. 2018)
- 1952 - Mr. T, Amerikalı oyuncu ve profesyonel güreşçi
- 1955 - Ayşe Kökçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1955 - Sergey Şoygu, Tuva kökenli Rus asker ve siyasetçi
- 1957 - Renée Soutendijk, Hollandalı oyuncu
- 1958 - Christian Audigier, Fransız moda tasarımcısı (ö. 2015)
- 1959 - Nick Cassavetes, Amerikalı sinema oyuncusu, senaryo yazarı ve film yapımcısı
- 1959 - Abdulla Yameen, Maldivli politikacı ve 6.Maldivler devlet başkanı
- 1960 - Vladimir Salnikov, Sovyet-Rus yüzücü
- 1960 - Jeffrey Dahmer, Amerikalı seri katil (ö. 1994)
- 1962 - Payidar Tüfekçioğlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2017)
- 1966 - Tatyana Ledovskaya, Sovyet-Belaruslu atlet
- 1966 - Lisa Edelstein, Amerikalı aktris ve oyun yazarı
- 1967 - Chris Benoit, Kanadalı profesyonel güreşçi (ö. 2007)
- 1968 - Nasuh Mahruki, Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı
- 1968 - Nihat Odabaşı, Türk fotoğrafçı
- 1972 - The Notorious B.I.G., Amerikalı rapçi (d. 1997)
- 1973 - Stewart Cink, Amerikalı golfçü
- 1974 - Fairuza Balk, Amerikalı oyuncu
- 1974 - Havoc, Amerikalı rapçi ve yapımcı
- 1974 - Masaru Hashiguchi, Japon futbolcu
- 1976 - Carlo Ljubek, Hırvat kökenli Alman oyuncu
- 1976 - Stuart Bingham, İngiliz profesyonel snooker oyuncusu
- 1977 - Quinton Fortune, Güney Afrikalı futbolcu
- 1979 - Hideo Hashimoto, Japon millî futbolcu
- 1979 - Lino Guanciale, İtalyan oyuncu
- 1979 - Mamadou Bagayoko, Fransız asıllı Malili futbolcu
- 1980 - Aydın Çetin, Türk futbolcu
- 1980 - Gotye, Belçikalı-Avustralyalı müzisyen, şarkı sözü yazarı ve besteci
- 1980 - Goran Cakic, Sırp basketbolcu
- 1981 - Edson Buddle, Amerikan millî futbolcu
- 1981 - Maximilian Mutzke, Alman şarkıcı
- 1981 - Anna Rogowska, Polonyalı sırıkla atlayıcı
- 1982 - Saygın Soysal, Türk sinema ve dizi oyuncusu
- 1985 - Alison Carroll, İngiliz model
- 1985 - Galena, Bulgar pop-folk şarkıcısı
- 1985 - Mark Cavendish, Man Adalı profesyonel yol bisikleti yarışçısı
- 1985 - Mutya Buena, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı
- 1985 - Lucie Hradecká, Çek tenisçi
- 1985 - Dušan Kuciak, Slovak futbolcu
- 1986 - Mario Mandžukić, Hırvat futbolcu
- 1986 - Park So-jin, Güney Koreli şarkıcı
- 1987 - Masato Morishige, Japon futbolcu
- 1987 - Ashlie Brillault, Amerikalı oyuncu
- 1987 - Hit-Boy, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve prodüktör
- 1987 - Mateus de Souza, Brezilyalı futbolcu
- 1987 - Wilson Morelo, Kolombiyalı futbolcu
- 1988 - Idir Ouali, Fransız futbolcu
- 1988 - Kim Joo-ri, Güney Koreli manken
- 1988 - Muhammed Ali Atam, Türk millî futbolcu
- 1989 - Gülcan Mıngır, Türk atlet
- 1989 - Hal Robson-Kanu, Galli futbolcu
- 1990 - Rene Krhin, Sloven futbolcu
- 1991 - Abdoulay Diaby, Malili futbolcu
- 1991 - Guilherme, Brezilyalı futbolcu
- 1992 - Dylan van Baarle, Hollandalı profesyonel yol bisikletçisi
- 1992 - Hutch Dano, Amerikalı oyuncu ve rap sanatçısı
- 1992 - Juwan Staten, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1993 - Daniel Sotres, İspanyol kaleci
- 1993 - Luke Garbutt, İngiliz futbolcu
- 1993 - Matías Kranevitter, Arjantinli futbolcu
- 1994 - Tom Daley, İngiliz dalgıç
- 1996 - Dorukhan Toköz, Türk futbolcu
- 1996 - Eric Traoré, Burkina Fasolu futbolcu
- 1996 - Josh Allen, Amerikalı Amerikan futbolcusu
- 1997 - Viktoriya Petrık, Ukraynalı şarkıcı ve söz yazarı
- 1997 - Federico Bonazzoli, İtalyan futbolcu
- 1997 - Patrick Ngoma, Zambiyalı futbolcu
- 2002 - Adam Tučný, Slovak futbolcu
21 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
21 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
21 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18
- Şanslı Renkler: Sarı, mavi
- Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin
21 Mayıs'ta Doğanların Aşk Hayatı
21 Mayıs'ta doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 21 Mayıs doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.
21 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
21 Mayıs doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
21 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
21 Mayıs doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 21 Mayıs'ta doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.