21 Mayıs hangi burç? 21 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 21 Mayıs hangi burç sorusu ise 21 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 21 Mayıs hangi burç? İşte 21 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

21 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 21 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 21 Mayıs hangi burç? İşte 21 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

21 MAYIS HANGİ BURÇ?

21 Mayıs’ta doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 21 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

21 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

21 Mayıs’ta doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 21 Mayıs doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 21 Mayıs'ta doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 21 Mayıs doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 21 Mayıs'ta doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

21 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1173 - Shinran, Japon Budist keşiş (ö. 1263)

1471 - Albrecht Dürer, Alman ressam ve matematikçi (ö. 1528)

1527 - II. Felipe, İspanya Kralı (ö. 1598)

1688 - Alexander Pope, İngiliz şair (ö. 1744)

1759 - Joseph Fouché, Fransız devlet adamı ve devrimci (ö. 1820)

1792 - Gaspard-Gustave Coriolis, Fransız matematikçi ve bilim insanı (ö.1843)

1799 - Mary Anning, Britanyalı fosil koleksiyoncusu, fosil taciri ve paleontolojist (ö. 1847)

1808 - Lavrentiy Alekseyeviç Zagoskin, Rus deniz subayı ve Alaska kâşifi (ö. 1890)

1816 - Stephen Allen Benson, Liberyalı siyasetçi (ö. 1865)

1843 - Albert Gobat, İsviçreli yazar, eğitim yöneticisi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1914)

1843 - Louis Renault, Fransız hukukçu, eğitimci ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1918)

1844 - Henri Rousseau, Fransız ressam (ö. 1910)

1851 - Léon Bourgeois, Fransız siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1925)

1855 - Émile Verhaeren, Belçikalı şair (ö. 1916)

1860 - Willem Einthoven, Hollandalı fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1927)

1873 - Hans Berger, Alman psikiyatr (ö. 1941)

1880 - Tudor Arghezi, Rumen şair ve yazar (ö. 1967)

1902 - Marcel Breuer, Amerikalı mimar ve tasarımcı (ö. 1981)

1902 - Anatole Litvak, Ukraynalı-Amerikalı film yapımcısı (ö. 1974)

1902 - Robert Montgomery, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 1981)

1904 - Fats Waller, Amerikalı caz piyanisti (ö. 1943)

1913 - Suzan Kahramaner, Türk akademisyen ve Türkiye'nin ilk kadın matematikçilerinden (ö. 2006)

1914 - Romain Gary, Fransız yazar ve yönetmen (ö. 1980)

1916 - Harold Robbins, Amerikalı roman yazarı (ö. 1997)

1917 - Raymond Burr, Kanadalı oyuncu (ö. 1993)

1919 - George P. Mitchell, Yunan asıllı Amerikalı iş insanı (ö. 2013)

1921 - Andrey Saharov, Rus fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1989)

1923 - Ara Parseghian, Ermeni asıllı Amerikalı futbolcu (ö. 2017)

1924 - Peggy Cass, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 1999)

1925 - Frank Kameny, Amerikalı gök bilimci ve LGBT hakları eylemcisi (ö. 2011)

1927 - Kay Kendall, İngiliz oyuncu ve komedyen (ö. 1959)

1928 - Dore Ashton, Amerikalı akademisyen, yazar, sanat tarihçisi ve eleştirmen (ö. 2017)

1928 - Alice Drummond, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1930 - Malcolm Fraser, Avustralyalı politikacı ve 22.Avustralya başbakanı (ö. 2015)

1932 - Inese Jaunzeme, Leton-Sovyet cirit atıcı ve doktor (ö. 2011)

1933 - Richard Libertini, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

1934 - Bob Nothern, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 2020)

1934 - Bengt I. Samuelsson, İsveçli biyokimyager

1936 - Günter Blobel, Alman-Amerikalı biyolog (ö. 2018)

1939 - Heinz Holliger, İsviçreli obuacı

1944 - Mary Robinson, İrlandalı hukukçu ve siyasetçi, İrlanda'nın 7. Cumhurbaşkanı

1945 - Richard Hatch, Amerikalı oyuncu ve yazar (ö. 2017)

1947 - İlber Ortaylı, Türk akademisyen ve tarihçi

1948 - Jonathan Hyde, Avustralyalı-İngiliz oyuncu

1948 - Denis MacShane, İngiliz siyasetçi

1949 - Arno, Belçikalı şarkıcı ve aktör (ö. 2022)

1950 - Remídio José Bohn, Brezilyalı Roma Katolik piskopos (ö. 2018)

1952 - Mr. T, Amerikalı oyuncu ve profesyonel güreşçi

1955 - Ayşe Kökçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1955 - Sergey Şoygu, Tuva kökenli Rus asker ve siyasetçi

1957 - Renée Soutendijk, Hollandalı oyuncu

1958 - Christian Audigier, Fransız moda tasarımcısı (ö. 2015)

1959 - Nick Cassavetes, Amerikalı sinema oyuncusu, senaryo yazarı ve film yapımcısı

1959 - Abdulla Yameen, Maldivli politikacı ve 6.Maldivler devlet başkanı

1960 - Vladimir Salnikov, Sovyet-Rus yüzücü

1960 - Jeffrey Dahmer, Amerikalı seri katil (ö. 1994)

1962 - Payidar Tüfekçioğlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2017)

1966 - Tatyana Ledovskaya, Sovyet-Belaruslu atlet

1966 - Lisa Edelstein, Amerikalı aktris ve oyun yazarı

1967 - Chris Benoit, Kanadalı profesyonel güreşçi (ö. 2007)

1968 - Nasuh Mahruki, Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı

1968 - Nihat Odabaşı, Türk fotoğrafçı

1972 - The Notorious B.I.G., Amerikalı rapçi (d. 1997)

1973 - Stewart Cink, Amerikalı golfçü

1974 - Fairuza Balk, Amerikalı oyuncu

1974 - Havoc, Amerikalı rapçi ve yapımcı

1974 - Masaru Hashiguchi, Japon futbolcu

1976 - Carlo Ljubek, Hırvat kökenli Alman oyuncu

1976 - Stuart Bingham, İngiliz profesyonel snooker oyuncusu

1977 - Quinton Fortune, Güney Afrikalı futbolcu

1979 - Hideo Hashimoto, Japon millî futbolcu

1979 - Lino Guanciale, İtalyan oyuncu

1979 - Mamadou Bagayoko, Fransız asıllı Malili futbolcu

1980 - Aydın Çetin, Türk futbolcu

1980 - Gotye, Belçikalı-Avustralyalı müzisyen, şarkı sözü yazarı ve besteci

1980 - Goran Cakic, Sırp basketbolcu

1981 - Edson Buddle, Amerikan millî futbolcu

1981 - Maximilian Mutzke, Alman şarkıcı

1981 - Anna Rogowska, Polonyalı sırıkla atlayıcı

1982 - Saygın Soysal, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1985 - Alison Carroll, İngiliz model

1985 - Galena, Bulgar pop-folk şarkıcısı

1985 - Mark Cavendish, Man Adalı profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1985 - Mutya Buena, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1985 - Lucie Hradecká, Çek tenisçi

1985 - Dušan Kuciak, Slovak futbolcu

1986 - Mario Mandžukić, Hırvat futbolcu

1986 - Park So-jin, Güney Koreli şarkıcı

1987 - Masato Morishige, Japon futbolcu

1987 - Ashlie Brillault, Amerikalı oyuncu

1987 - Hit-Boy, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve prodüktör

1987 - Mateus de Souza, Brezilyalı futbolcu

1987 - Wilson Morelo, Kolombiyalı futbolcu

1988 - Idir Ouali, Fransız futbolcu

1988 - Kim Joo-ri, Güney Koreli manken

1988 - Muhammed Ali Atam, Türk millî futbolcu

1989 - Gülcan Mıngır, Türk atlet

1989 - Hal Robson-Kanu, Galli futbolcu

1990 - Rene Krhin, Sloven futbolcu

1991 - Abdoulay Diaby, Malili futbolcu

1991 - Guilherme, Brezilyalı futbolcu

1992 - Dylan van Baarle, Hollandalı profesyonel yol bisikletçisi

1992 - Hutch Dano, Amerikalı oyuncu ve rap sanatçısı

1992 - Juwan Staten, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Daniel Sotres, İspanyol kaleci

1993 - Luke Garbutt, İngiliz futbolcu

1993 - Matías Kranevitter, Arjantinli futbolcu

1994 - Tom Daley, İngiliz dalgıç

1996 - Dorukhan Toköz, Türk futbolcu

1996 - Eric Traoré, Burkina Fasolu futbolcu

1996 - Josh Allen, Amerikalı Amerikan futbolcusu

1997 - Viktoriya Petrık, Ukraynalı şarkıcı ve söz yazarı

1997 - Federico Bonazzoli, İtalyan futbolcu

1997 - Patrick Ngoma, Zambiyalı futbolcu

2002 - Adam Tučný, Slovak futbolcu

21 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

21 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

21 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

21 Mayıs'ta Doğanların Aşk Hayatı

21 Mayıs'ta doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 21 Mayıs doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

21 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

21 Mayıs doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

21 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

21 Mayıs doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 21 Mayıs'ta doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.