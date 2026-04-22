21 Nisan 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları
Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabetin yaşandığı 21 Nisan 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Gün boyunca yayınlanan programlar arasında zirve yarışı dikkat çekerken, özellikle prime time kuşağında izleyici tercihleri büyük merak konusu oldu. Peki dün en çok hangi program izlendi? İşte 21 Nisan 2026 reyting sonuçları ve detaylı sıralama…
21 NİSAN 2026 REYTİNG SIRALAMASI
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlangıç
|Bitiş
|Rating %
|Share
|1
|TUMOSAN KONYASPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI
|ATV
|20:20:03
|23:28:55
|8.90
|23.79
|2
|KISKANMAK
|NOW
|21:00:16
|24:17:46
|4.67
|13.10
|3
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:16
|18:46:33
|4.48
|23.09
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:07
|13:00:21
|4.07
|27.96
|5
|MEHMED FETIHLER SULTANI
|TRT 1
|21:00:16
|23:50:13
|3.72
|10.20
|6
|SURVIVOR
|TV8
|20:38:01
|24:21:57
|3.45
|10.03
|7
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:06
|19:45:27
|3.40
|11.92
|8
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:08
|19:59:58
|3.32
|11.55
|9
|HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S)
|STAR TV
|19:59:58
|22:20:32
|3.14
|8.49
|10
|GELIN
|KANAL 7
|19:37:17
|21:19:27
|3.02
|8.72
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI
21 Nisan 2026 reyting sonuçlarına göre günün en çok izlenen programı TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oldu. %8.90 rating ve %23.79 share oranı ile zirvede yer alan karşılaşma, spor içeriklerinin güçlü performansını bir kez daha gözler önüne serdi.
PRİME TİME REKABETİ NASIL ŞEKİLLENDİ?
Akşam kuşağında dikkat çeken yapımlar arasında Kıskanmak, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor yer aldı. Ancak bu yapımlar zirve yarışında futbol karşılaşmasının gerisinde kaldı.
- Kıskanmak: %4.67 rating
- Mehmed Fetihler Sultanı: %3.72 rating
- Survivor: %3.45 rating
GÜNDÜZ KUŞAĞINDA HANGİ PROGRAMLAR ÖNE ÇIKTI?
Gündüz kuşağında ise ATV ekranlarında yayınlanan programlar dikkat çekti. Özellikle:
- Esra Erol’da: %4.48 rating
- Müge Anlı ile Tatlı Sert: %4.07 rating
Bu programlar, kendi saat dilimlerinde güçlü performans sergiledi.
HABER PROGRAMLARININ REYTİNG PERFORMANSI
Ana haber bültenleri arasında rekabet devam ederken, ATV Ana Haber ve Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber benzer oranlarla dikkat çekti.
- ATV Ana Haber: %3.40
- NOW Ana Haber: %3.32
21 Nisan 2026 reyting birincisi hangi program oldu?
TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması birinci oldu.
Dünün en çok izlenen dizisi hangisi?
Kıskanmak, diziler arasında en yüksek reytingi aldı.
Survivor kaçıncı sırada yer aldı?
Survivor günü 6. sırada tamamladı.
En çok izlenen haber programı hangisi?
ATV Ana Haber, haber bültenleri arasında öne çıktı.
Reyting sonuçları neye göre belirlenir?
Reytingler, izleyici ölçüm sistemleri ile belirlenen izlenme oranlarına göre hesaplanır.