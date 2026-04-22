21 Nisan 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları

Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabetin yaşandığı 21 Nisan 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Gün boyunca yayınlanan programlar arasında zirve yarışı dikkat çekerken, özellikle prime time kuşağında izleyici tercihleri büyük merak konusu oldu. Peki dün en çok hangi program izlendi? İşte 21 Nisan 2026 reyting sonuçları ve detaylı sıralama…

21 NİSAN 2026 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating % Share 1 TUMOSAN KONYASPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV 20:20:03 23:28:55 8.90 23.79 2 KISKANMAK NOW 21:00:16 24:17:46 4.67 13.10 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:16 18:46:33 4.48 23.09 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:07 13:00:21 4.07 27.96 5 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 21:00:16 23:50:13 3.72 10.20 6 SURVIVOR TV8 20:38:01 24:21:57 3.45 10.03 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:45:27 3.40 11.92 8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:58 3.32 11.55 9 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) STAR TV 19:59:58 22:20:32 3.14 8.49 10 GELIN KANAL 7 19:37:17 21:19:27 3.02 8.72

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI

21 Nisan 2026 reyting sonuçlarına göre günün en çok izlenen programı TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oldu. %8.90 rating ve %23.79 share oranı ile zirvede yer alan karşılaşma, spor içeriklerinin güçlü performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

PRİME TİME REKABETİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Akşam kuşağında dikkat çeken yapımlar arasında Kıskanmak, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor yer aldı. Ancak bu yapımlar zirve yarışında futbol karşılaşmasının gerisinde kaldı.

Kıskanmak: %4.67 rating

Mehmed Fetihler Sultanı: %3.72 rating

Survivor: %3.45 rating

GÜNDÜZ KUŞAĞINDA HANGİ PROGRAMLAR ÖNE ÇIKTI?

Gündüz kuşağında ise ATV ekranlarında yayınlanan programlar dikkat çekti. Özellikle:

Esra Erol’da: %4.48 rating

Müge Anlı ile Tatlı Sert: %4.07 rating

Bu programlar, kendi saat dilimlerinde güçlü performans sergiledi.

HABER PROGRAMLARININ REYTİNG PERFORMANSI

Ana haber bültenleri arasında rekabet devam ederken, ATV Ana Haber ve Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber benzer oranlarla dikkat çekti.

ATV Ana Haber: %3.40

NOW Ana Haber: %3.32

