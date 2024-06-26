21 Nisan hangi burç? 21 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 21 Nisan hangi burç sorusu ise 21 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 21 Nisan hangi burç? İşte 21 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

21 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 21 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 21 Nisan hangi burç? İşte 21 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

21 Nisan hangi burç?

21 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 21 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

21 Nisan'da doğanların özellikleri

21 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

21 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

1488 - Ulrich von Hutten, Alman düşünür ve şair (ö. 1523)

1652 - Michel Rolle, Fransız matematikçidir (ö. 1719)

1671 - John Law, İskoç ekonomist ve yazar (ö. 1729)

1774 - Jean-Baptiste Biot, Fransız fizikçi (ö. 1862)

1790 - Manuel Blanco Encalada, Şili'nin ilk Devlet Başkanı (ö. 1876)

1816 - Charlotte Brontë, İngiliz edebiyatçı (Jane Eyre adlı yapıtıyla ünlü) (ö. 1855)

1828 - Hippolyte Taine, Fransız tarihçi (ö. 1893)

1837 - Fredrik Bajer, Danimarkalı yazar, öğretmen, pasifist siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1922)

1838 - John Muir, Etkili bir İskoç-Amerikalı, doğa bilimci, yazar, çevre filozofu, botanikçi, zoolog, buzulbilimci (ö. 1914)

1864 - Max Weber, Alman toplum bilimci (ö. 1920)

1882 - Percy Williams Bridgman, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1961)

1889 - Paul Karrer, İsviçreli organik kimyacı (ö. 1971)

1889 - Efrem Zimbalist, Rus keman virtüözü, besteci ve orkestra yönetmeni (ö. 1985)

1904 - Odilo Globocnik, Avusturyalı bir Nazi ve sonrasında bir SS lideri (ö. 1945)

1911 - Kemal Satır, Türk hekim ve siyasetçi (CHP'nin eski Genel Sekreterlerinden) (ö. 1991)

1913 - Sami Ayanoğlu, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yapımcı (ö. 1971)

1913 - Şevket Rado, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1988)

1915 - Anthony Quinn, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2001)

1919 - Licio Gelli, İtalyan finansçı, mason ve suç örgütü lideri (ö. 2015)

1922 - Nazım Kıbrısî, Türk mutasavvıf ve Nakşibendi Tarikatı şeyhi (ö. 2014)

1923 - Bahaeddin Ögel, Türk tarih profesörü (ö. 1989)

1926 - II. Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu Başkanı ve İngiltere Kraliçesi (ö. 2022)

1928 - Andrew Walls, Britanyalı misyolog (ö. 2021)

1930 - Silvana Mangano, İtalyan kadın film oyuncusu ve manken (ö. 1989)

1930 - Jack Taylor, İngiliz futbol hakemi (ö. 2012)

1932 - Elaine May, Amerikalı komedyen, film yönetmeni, senarist, oyun yazarı ve oyuncu

1932 - Angela Mortimer, İngiliz tenisçi

1935 - Charles Grodin, Amerikalı aktör, komedyen, yazar ve eski televizyon sunucusu (ö. 2021)

1941 - Ryan O'Neal, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2023)

1943 - Philippe Séguin, Fransız siyasetçi (ö. 2010)

1947 - Barbara Park, Amerikalı yazar (ö. 2013)

1947 - Iggy Pop, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, baterist ve aktör

1949 - Patti LuPone, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1951 - Tony Danza, Amerikalı sinema oyuncusu

1952 - Cheryl Gillan, Britanyalı siyasetçi (ö. 2021)

1954 - James Morrison, Amerikalı oyuncu

1955 - Murathan Mungan, Türk oyun yazarı ve şair

1955 - Kris Kelmi, Sovyet-Rus müzisyen ve besteci (ö. 2019)

1957 - Hervé Le Tellier, Fransız yazar

1958 - Andie MacDowell, Amerikalı oyuncudur

1959 - Robert Smith, İngiliz gitarist ve vokalisttir

1959 - Ayşe Sucu, Türk gazeteci ve yazar

1961 - Ulvi Arı, Türk pantomim (mim) sanatçısı, oyuncu ve yazar

1963 - Behzat Uygur, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu

1969 - Toby Stephens, İngiliz tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu

1971 - Nebil Sayın, Türk oyuncu

1975 - Olivia Magnani, İtalyan oyuncu ve şarkıcı

1979 - James McAvoy, İskoç aktör

1979 - Tobias Linderoth, İsveçli futbolcu

1983 - Marco Donadel, İtalyan futbolcu

1988 - Robert Patrick "Robbie" Amell, Kanadalı aktör

1989 - Nikki Cross, İskoç profesyonel güreşçi

1990 - Tunay Torun, Alman-Türk futbolcu

1992 - Botond Baráth, Macar futbolcu

1992 - Deng Linlin, Çinli jimnastikçi

1992 - Francisco Román Alarcón Suárez ya da kısaca Isco, İspanyol millî futbolcu

1993 - Bruno Gaspar, Portekizli futbolcu

1994 - Erten Ersu, Türk futbolcu

21 Nisan Burcunun Yükseleni

21 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

21 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

21 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

21 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.