21 Ocak 2026 Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

21 Ocak 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında reyting rekabeti zirveye çıktı. Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya, TV8’in fenomen yarışması Survivor ve TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşan Galatasaray - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı, Total, AB ve ABC1 gruplarında birincilik için yarıştı. Sabah saatlerinden itibaren izleyiciler “21 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA AKŞAMI REYTİNG YARIŞI NASILDI?

Prime time kuşağında ekranlara gelen güçlü yapımlar, rekabeti daha da kızıştırdı. Kanal D’de Eşref Rüya yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TV8’de Survivor heyecanı devam etti. TRT 1’de yayınlanan Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşması ise futbol tutkunlarını ekran başına kilitledi. Aynı akşam Show TV’de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle, Star TV’de ise Bir Baba Hindu filmi izleyiciyle buluştu.

21 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanan programlara ait reyting sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 reyting sıralamaları TİAK tarafından paylaşıldığında haberimiz güncellenecek ve detaylı tablolar eklenecektir.

Hangi Yapımlar Zirve İçin Yarıştı?

Galatasaray - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Maçı (TRT 1)

Survivor (TV8)

Eşref Rüya (Kanal D)

Bu üç yapım, 21 Ocak Çarşamba akşamı reyting listelerinde üst sıraların en güçlü adayları olarak öne çıktı.

21 Ocak 2026 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu?

Hayır. Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı.

21 Ocak akşamı hangi yapımlar yarıştı?

Eşref Rüya, Survivor ve Galatasaray - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı aynı akşam prime time kuşağında ekrana geldi.

Reyting sonuçları ne zaman açıklanır?

Reyting verileri genellikle ertesi gün sabah saatlerinde paylaşılır. Açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

21 Ocak 2026 Çarşamba reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Eşref Rüya, Survivor ve Galatasaray - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı arasındaki rekabet, haftanın en çekişmeli reyting gecelerinden biri olarak öne çıktı. Resmi veriler açıklandığında Total, AB ve ABC1 sıralamalarıyla birlikte tüm detaylar bu sayfada yer alacak.