21 Ocak 2026 Çarşamba Reyting Sonuçları: Zirvede Tüm Dengeler Değişti!

Televizyon ekranlarında rekabetin her geçen gün daha da sertleştiği Çarşamba akşamında, 21 Ocak 2026 reyting sonuçları izleyici tercihlerinde dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu. Günün en çok izlenen yapımları listesinde diziler, gündüz kuşağı programları ve spor yayınları arasındaki denge tamamen değişti. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, akşam kuşağının kaderini belirleyen ana unsur oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI REYTİNGLERİ ALTÜST ETTİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Galatasaray – Atletico Madrid karşılaşması, 15,56 reyting alarak 21 Ocak 2026 Çarşamba gününün açık ara lideri oldu. Şampiyonlar Ligi mücadelesi, yalnızca spor kategorisinde değil, aynı gün yayınlanan dizilerin reyting performansında da belirleyici rol oynadı.

Yüksek izlenme oranı, Çarşamba akşamlarının güçlü dizilerinde gözle görülür düşüşlere yol açtı.

EŞREF RÜYA ZİRVEYİ KAYBETTİ

Kanal D’nin lider dizisi Eşref Rüya, maç etkisiyle yaklaşık iki puanlık bir düşüş yaşayarak 7,16 reytingle ikinci sıraya geriledi. Uzun süredir zirvede yer alan dizinin bu gerilemesi, spor yayınlarının dizi reytingleri üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dizinin özet bölümü ise 4,27 reyting alarak ilk 10 program arasında yer almayı başardı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER PROGRAMLARI GÜCÜNÜ KORUDU

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,48 reyting ile günü üçüncü sırada tamamlayarak gündüz kuşağındaki güçlü konumunu sürdürdü.

Ana haber bültenleri de izleyiciden ilgi görmeye devam etti. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,47 reytingle dördüncü sıraya yerleşirken, Esra Erol’da programı 4,38 reytingle beşinci sırada yer aldı.

DİZİLERDE DÜŞÜŞ, YARIŞMADA SEZONUN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

ATV’nin tarihi dizisi Kuruluş Orhan, düşüş trendini sürdürerek 3,55 reyting ile yedinci sıraya geriledi. Günün bir diğer dizisi Sahipsizler ise 3,22 reytingle dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, sezonun en düşük izlenme seviyesini görmesine rağmen 2,92 reyting ile ilk 10 listesine son sıradan giriş yaptı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Galatasaray - Atletico Madrid 15,56 2 Eşref Rüya 7,16 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,48 4 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,47 5 Esra Erol’da 4,38 6 Eşref Rüya (Özet) 4,27 7 Kuruluş Orhan 3,55 8 ATV Ana Haber 3,41 9 Sahipsizler 3,22 10 Survivor 2,92

Veri Kaynağı: TİAK

21 Ocak 2026 Çarşamba günü reytinglerde kim birinci oldu?

21 Ocak 2026 reyting sonuçlarına göre Galatasaray – Atletico Madrid maçı günün en çok izlenen programı oldu.

Eşref Rüya neden liderliği kaybetti?

Eşref Rüya, aynı gün yayınlanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının izleyici payını bölmesi nedeniyle reyting düşüşü yaşadı.

Günün en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

Maç yayınları hariç tutulduğunda, Eşref Rüya 7,16 reytingle günün en çok izlenen dizisi olarak öne çıktı.

21 Ocak 2026 Çarşamba reyting sonuçları, büyük spor organizasyonlarının televizyon izlenme alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini net biçimde ortaya koydu. Günün en çok izlenen dizileri listesinde önemli sıralama değişiklikleri yaşanırken, Şampiyonlar Ligi maçı zirveyi açık farkla ele geçirdi. Önümüzdeki günlerde reyting yarışının yeniden şekillenmesi bekleniyor.