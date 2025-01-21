21 ocak ne günü? 21 Ocak Özel günler listesi: Dünya Sarılma Günü

Dünya Sarılma Günü, her yıl 21 Ocak'ta kutlanan ve insanları sarılarak sevgi, dostluk ve pozitif enerji yaymaya teşvik eden özel bir gündür. İlk olarak 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlanmaya başlayan bu anlamlı gün, zamanla uluslararası bir boyut kazanmıştır. Dünya Sarılma Günü ne zaman sorusunun cevabı basit: her yıl 21 Ocak!

İnsan ilişkilerini güçlendirmek ve duygusal bağları artırmak amacıyla kutlanan bu gün, özellikle stresle başa çıkmanın etkili yollarından biri olarak kabul edilir. Çünkü bilimsel araştırmalar, sarılmanın mutluluk hormonu olan oksitosin seviyesini artırarak ruh halini iyileştirdiğini göstermektedir.

SARILMANIN FAYDALARI NELERDİR VE DÜNYA SARILMA GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Dünya Sarılma Günü nasıl kutlanır diye merak edenler için, bu günü kutlamanın en güzel yolu sevdiklerinize içten bir sarılma armağan etmekten geçiyor. Sarılmak sadece duygusal bağları güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda stresi azaltır ve bağışıklık sistemini destekler. Sarılmanın faydaları nelerdir diye düşünenler için, bu basit ama güçlü eylemin hem fiziksel hem de psikolojik olarak insan sağlığına olumlu etkiler sunduğunu belirtmekte fayda var.

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