21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki dizi adeta rakipsiz!

21 Şubat 2026 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında liderlik yarışının kazananı netleşti. İzleyicilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında “Günün en çok izlenen dizileri”, “21 Şubat 2026 reyting sonuçları” ve “Cumartesi reyting sıralaması” yer alırken, açıklanan veriler zirvenin sahibini bir kez daha ortaya koydu.

Kanal D’nin dikkat çeken yapımı Güller ve Günahlar, düşüş trendini sürdürmesine rağmen liderlik koltuğunu bırakmadı.

21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Güller ve Günahlar 7,20 2 Gönül Dağı 4,55 3 Survivor 3,70 4 Güller ve Günahlar (Özet) 3,65 5 Güldür Güldür Show (Özet) 3,44 6 Ramazan Sevinci 3,27 7 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 3,22 8 Show Ana Haber 3,13 9 Güldür Güldür Show 3,01 10 Ana Haber 2,83

Veri kaynağı: TİAK – 21 Şubat 2026 Cumartesi Reyting Sonuçları

ZİRVEDE GÜLLER VE GÜNAHLAR

Güller ve Günahlar, 7,20 reytingle günü lider tamamladı. Gerileme eğilimi devam etse de zirvedeki yerini korumayı başaran yapım, Cumartesi akşamı ekran rekabetinde öne çıktı.

TRT 1’in dizisi Gönül Dağı, geçen haftaki sert düşüşün ardından toparlanarak 4,55 reytingle ikinci sıraya yerleşti. TV8’in yarışma programı Survivor ise 3,70 reytingle üçüncü sırayı aldı.

RAMAZAN PROGRAMLARI VE HABER BÜLTENLERİ

TRT 1’in Ramazan programı Ramazan Sevinci, 3,27 reytingle günün en çok izlenen dini programı oldu. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu ise 3,22 reytingle haber bültenleri arasında zirvede yer aldı.

Güldür Güldür Show, yarım puanı aşan artışla 3,01 reytinge çıkarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI (KARŞILAŞTIRMA)

Sıra Program Reyting 1 Güller ve Günahlar 7,53 2 Gönül Dağı 4,44 3 Güller ve Günahlar (Özet) 4,02 4 Survivor 3,73 5 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 2,98 6 Güldür Güldür Show 2,35 7 Gönül Dağı (Özet) 2,13 8 Kanal D Ana Haber 2,10 9 ATV Ana Haber 1,86 10 Güldür Güldür Show (Özet) 1,76

14 ŞUBAT – 21 ŞUBAT KARŞILAŞTIRMASI

14 Şubat 2026 Cumartesi günü Güller ve Günahlar 7,53 reytingle zirvedeydi. 21 Şubat’ta ise 7,20 reytingle liderliğini sürdürdü ancak düşüş eğilimi devam etti.

Gönül Dağı, 14 Şubat’ta 4,44 reyting alırken 21 Şubat’ta 4,55’e yükselerek hafif toparlanma gösterdi.

Survivor ise iki haftada da benzer seviyede kalarak istikrarlı görünümünü korudu.

21 Şubat 2026 Cumartesi en çok izlenen dizi hangisi?

Güller ve Günahlar, 7,20 reytingle günün en çok izlenen dizisi oldu.

Gönül Dağı kaç reyting aldı?

Gönül Dağı 21 Şubat 2026 Cumartesi günü 4,55 reyting aldı.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, 3,70 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

14 Şubat ile 21 Şubat arasında lider değişti mi?

Hayır. Her iki haftada da Güller ve Günahlar lider oldu.

21 Şubat 2026 Cumartesi reyting sonuçları, zirvede büyük bir değişim olmadığını gösterdi. Güller ve Günahlar liderliğini sürdürürken, Gönül Dağı toparlanma sinyali verdi. Survivor istikrarını korudu. Cumartesi reyting yarışında zirve koltuğu şimdilik değişmedi.