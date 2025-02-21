21 Şubat Cuma 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
21 Şubat Cuma 2025 (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri televizyonda bugün ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 21 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı!
Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 21 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 21 Şubat Cuma (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 21 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı!
21 ŞUBAT CUMA TV YAYIN AKIŞI
21 Şubat Cuma 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Yaprak Dökümü
- 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
- 13.00 - Gelinim Mutfakta
- 16:00 - Ayazın Sonu güneş
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 - Bu Sabah
- 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 - Kızılcık Şerbeti
- 18:45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Kızılcık Şerbeti
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 - Seksenler
- 14.30 - Gönül Dağı
- 19.00 - Ana Haber
- 20.00 - Bir Zamanlar İstanbul
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15
- 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez
- 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-01.00 Sinem Fıstıkoğlu ve Can Kakışım ile Sansürsüz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
- 16.00 - Esra Erol'da
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Zembilli
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:00 - Ada Masalı
- 11:00 - Dolunay
- 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 - Kiralık Aşk
- 19:00 - Star Haber
- 20:00 - Yalı Çapkını
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - Şakir Paşa Ailesi
- 13:30 - En Hamarat Benim
- 16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 - Yaşam Koçu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Tuzak
- 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 - Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - Gazete Magazin
- 14:15 - MasterChef Türkiye
- 16:30 - Çarkıfelek
- 20:00 - Survivor