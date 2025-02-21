21 Şubat Cuma 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 21 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 21 Şubat Cuma (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 21 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı!

21 ŞUBAT CUMA TV YAYIN AKIŞI

21 Şubat Cuma 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

TRT1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Bir Zamanlar İstanbul

HALK TV YAYIN AKIŞI

07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye

08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah

11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci

13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası

15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15

16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez

17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi

18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber

20.00-01.00 Sinem Fıstıkoğlu ve Can Kakışım ile Sansürsüz

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Zembilli

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yalı Çapkını

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Şakir Paşa Ailesi

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 - Yaşam Koçu

TV8 YAYIN AKIŞI