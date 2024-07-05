21 Temmuz hangi burç? 21 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 21 Temmuz hangi burç sorusu ise 21 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 21 Temmuz hangi burç? İşte 21 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

21 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 21 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 21 Temmuz hangi burç? İşte 21 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

21 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

21 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

21 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

21 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 21 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 21 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 21 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 21 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

21 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

541 - Wen, Çin'in Sui Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatorudur (ö. 604)

810 - Buharî, İslam bilgini (ö. 869)

1414 - IV. Sixtus, 9 Ağustos 1471 - 12 Ağustos 1484 arasında papa (ö. 1484)

1648 - John Graham, 1. Dundee Vikontu, İskoç bir asker ve asil (ö. 1689)

1816 - Paul Reuter, Alman asıllı İngiliz girişimci ve Reuters ajansı'nın kurucusu (ö. 1899)

1858 - Lovis Corinth, Alman ressam ve grafiker (ö. 1925)

1870 - Emil Orlik, Avusturyalı ressam, oymacı ve litografçıdır (ö. 1932)

1880 - Milan Rastislav Štefánik, Slovak astronom ve general (ö. 1919)

1890 - Eduard Dietl, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1944)

1891 - Oskar Kummetz, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1980)

1893 - Hans Fallada, Alman yazar (ö. 1947)

1899 - Ernest Hemingway, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1961)

1911 - Marshall McLuhan, Kanadalı iletişim kuramcısı ve akademisyen (ö. 1980)

1920 - Isaac Stern, Rus asıllı Amerikalı kemancı (ö. 2001)

1923 - Rudolph A. Marcus, Kanada doğumlu Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1926 - Karel Reisz, Çek asıllı İngiliz film yönetmeni (ö. 2002)

1936 - Ruşen Hakkı, Türk gazeteci, şair ve yazar (ö. 2011)

1939 - John Negroponte, Rum asıllı Londra doğumlu Amerikalı diplomat

1939 - Kim Fowley, Amerikalı yapımcı, şarkıcı ve müzisyen (ö. 2015)

1941 - Diogo Freitas do Amaral, Portekizli siyasetçi, akademisyen ve Portekiz Başbakanı (ö. 2019)

1946 - Aslıhan Yener, Türk arkeolog

1948 - Yusuf İslam, Amerikalı müzisyen ve şarkı sözü yazarı

1950 - Ubaldo Fillol, Arjantinli futbolcu (kaleci)

1951 - Robin Williams, Amerikalı sinema oyuncusu ve Oscar ödülü sahibi (ö. 2014)

1955 - Béla Tarr, Macar sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist

1955 - Marcelo Bielsa, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör

1957 - Jon Lovitz, Amerikalı aktör, komedyen ve şarkıcı

1959 - Reha Muhtar, Türk televizyoncu ve sunucu

1971 - Charlotte Gainsbourg, İngiliz-Fransız sinema oyuncusu ve şarkıcı

1971 - Alexander Halavais, Amerikalı akademisyen

1972 - Catherine Ndereba, Kenyalı atlet

1972 - Nikolay Kozlov, Rus su topu sporcusu

1976 - Vahid Haşimiyan, İranlı millî futbolcu ve teknik direktör

1977 - Danny Ecker, Alman sırıkla atlama sporcusu

1978 - Damian Marley, Jamaikalı reggae şarkıcısı

1978 - Josh Hartnett, Amerikalı sinema oyuncusu ve yapımcı

1979 - Luis Ernesto Michel, Meksikalı futbolcu

1979 - Andriy Voronin, Ukraynalı eski futbolcu ve teknik direktör

1980 - Özgür Can Öney, Türk müzisyen ve maNga grubunun davulcusu

1980 - Sami Yusuf, Güney Azerbaycan kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1981 - Ece Üner, Türk haber spikeri

1981 - Paloma Faith, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1982 - Kristian Nushi, Kosovalı Arnavut futbolcu

1982 - Önder Çengel, Türk asıllı İsviçreli futbolcu

1983 - Ismaël Bouzid, Cezayirli futbolcu

1986 - Anthony Annan, Ganalı millî futbolcu

1986 - Jason Thompson, Amerikalı basketbolcu

1988 - DeAndre Jordan, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1989 - Marco Fabián, Meksikalı millî futbolcu

1989 - Juno Temple, İngiliz oyuncu

1989 - Fulya Zenginer, Türk dizi oyuncusu

1989 - Ömer Toprak, Türk futbolcu

1992 - Jessica Barden, İngiliz oyuncu

1992 - Rachael Flatt, Amerikalı buz patenci

1994 - Lucas Olaza, Uruguaylı futbolcu

21 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

21 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

21 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

21 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

21 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 21 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

21 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

21 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

21 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

21 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 21 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.