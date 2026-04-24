21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 1-10 Mayıs arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de seyircilerle buluşuyor. Bu yıl 21’incisi düzenlenecek olan festival, 14 ülkeden 73 filmi, sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz seyirciyle buluşturacak. Festivale, dünyanın dört bir yanından 490 film başvuruda bulundu. Seçkide 54 yerli ve 17 yabancı film var.

Festivalin İstanbul açılış filmi, Hüseyin Karabey’in "Kuzeyden Gelen Adam" filmi olacak. Açılış gecesi, 2 Mayıs saat 19.30’da Atlas Sineması’nda yapılacak. Gecenin sunuculuğunu Tilbe Saran üstlenecek. Kadir İnanır’a teşekkür ve onur plaketinin verileceği gecede her yıl olduğu gibi bir set emekçisi de sahneye davet edilecek. Bu yılın set emekçisi Gökhan Özgül.

FESTİVAL YÜRÜYÜŞÜ

Ankara’da 2 Mayıs günü festival yürüyüşü saat 17.30’da Kuğulu Park’ta, İzmir’de 2 Mayıs günü saat 18.30’da Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde başlayacak. Festivalin Ankara’daki açılış filmi "Merhaba Ankara: Büyük Öğretmen Yürüyüşü". Belgesel filminin yönetmeni Nur Tuğçe Biga da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın üye ve yöneticileri ile birlikte 2 Mayıs’ta saat 18.00’de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek açılış gecesine katılacak. Gecenin sunuculuğunu Yezda Kaçar üstlenecek. "Nomadika" ezgileriyle sahnede olacak.

Festivalin İzmir açılış filmi de Mert Güncüer’in "Bir Sürgünün Günlüğü: Misina" filmi olacak. Açılış gecesi, 2 Mayıs Cumartesi saat 19.30’da İzmir Mimarlık Merkezi’nde yapılacak. Seyirciler 19.00'da sanatçı İlker Kılıçer'in Pantomim Gösterisi, fuayede düzenlenen 21. yıl Afiş Sergisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Trio ile karşılanacak. Gecede direnişleri devam eden Digel Tekstil, Temel Conta ve Katı Atık Enerji İşçilerinin sesine kulak verilecek.

Festival İstanbul, Ankara ve İzmir etaplarının ardından, 2026 yılı sonuna kadar Türkiye’nin birçok ilinde ve noktasında düzenlenecek.