21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'ya yenildi

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Meksika’da devam eden şampiyonanın 2'nci tur 2'nci maçında İtalya’ya 25-6, 29-27, 25-21 set sonuçlarıyla kaybetti.

Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan, ikinci tura ise Brezilya mağlubiyetiyle başlayan milli takım, 3'üncü maçında 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak.