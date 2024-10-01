21 yıllık tapu mücadelesi

Ada Sude ATAK

İstanbul Çekmeköy’de daha önce “sahte veraset ilanlarıyla ele geçirildiği” iddiasıyla gündeme gelen araziye ilişkin İstinaf’a taşınan davanın, yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine iadesine karar verildi. 8 Ekim Salı günü 9. Asliye Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi yetkililere seslenen mahallelinin tek talebi ise haklarını geri almak.

Çekmeköy’de rantı büyük olan arazi, “zilyet hakkı (bir mal üzerindeki fiili hâkimiyet)" ve kök tapularla yıllar önce yurttaşlara satıldı. 130 bölge sakinin arsayı satın alması sonrasında “Çekmeköy Merkez Mahallesi” kuruldu. Ardından yıllar içinde arazinin mülkiyetine dair sorunlar baş gösterdi. Osmanlı döneminden kalma tapu kayıtları olduğunu ve arazinin dedelerine ait olduğunu iddia eden 12 kişi, arsadan hak talep etti. Hukuk mücadelesi başlatan mahallelinin son olarak İstinaf’a başvurmasının ardından davanın yeniden görülmesi için dosya mahkemeye yeniden iade edildi.

8 Ekim’de görülecek dava öncesi yetkililere seslenen yurttaşlar, evlerinden olma riskiyle karşı karşıya olduklarını anımsatarak “Sadece hakkımız olanı istiyoruz” dedi. 21 yıldır hukuk mücadelesi veren Çekmeköy Mahallesi sakini Ali Can Kaya, davanın son sürecini anlattı. BirGün’e konuşan Kaya ‘‘Dava üst mahkemeden geri döndü ve tekrar görülmesi istendi. Davacıların hak talep ettikleri arazi hazineye ait ormana tahsil edildiği için üst mahkeme de orman tahsis kararı vardır diyerek tahsis kararının kaldırılması gerektiğini söyledi. Davacılar da 5. İdare Mahkemesi’ne tahsis kararının kaldırılması için tekrar bir dava açtılar. İki kez istinafa giden dava ise önümüzdeki günlerde 9.Asliye Mahkemesi’nde görülecek‘’ dedi.

KRİTİK İSİMLER VAR

Çekmeköy’e ilişkin açılan davaların ilki 2003 yılında açılmıştı. Yıllarca süren dava son olarak İstinaf’a taşınmıştı. Dosya yeniden görülmeye karar verilmişti. Öte yandan olaya ilişkin açılan davada taraf listesinde davacıların vekili olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ismi yer almıştı. Uçum konuya ilişkin yaptığı açıklamada davada avukatlık yapmadığını öne sürmüştü.