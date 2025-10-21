210'dan fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı: Aralarında Hopa Belediye Başkanı da var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, 210'dan fazla İBB personelinin ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre; Mali Şube ekipleri İBB'de görev yapmış 210'un üzerinde İBB bürokratı ve iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.

İfadeye çağırılanlar arasında AKP döneminde görev almış isimler de yer alıyor.

İfadeye çağırma sürecinde herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı bildirildi.

HOPA BELEDİYE BAŞKANI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Eski İBB Ulaşım Daire Başkanı ve Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da ifadeye çağrılanlar arasında.