213 kişi şikâyet etti ama ifadesi bile alınmamış!

Gazeteciler, siyasetçiler peş peşe gözaltına alınıp tutuklanırken AKP’liler korunup kollanıyor.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in rüşvet iddialarıyla gündem olan ve adı birçok skandala karışan eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hakkındaki 213 şikâyetin yer aldığı dosyanın ifade bile alınmadan kapatıldığı ortaya çıktı.

2022 yılında Sedat Peker’in rüşvet suçlamasında bulunduğu açıklamalarıyla AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ülke gündemine oturdu. Taşkesenlioğlu hakkında milletvekilleri, siyasi partiler ve birçok yurttaş peş peşe suç duyurusunda bulundu.

AKP’li Taşkesenlioğlu o dönem milletvekili olduğu için suç duyuruları işleme alınmadı. Ancak AKP, Taşkesenlioğlu’nu 14 Mayıs 2023’teki milletvekilliği seçimden yeniden aday göstermedi. Dokunulmazlık zırhı sona eren Taşkesenlioğlu’nun dosyasının kapağı yeniden açıldı ve 213 suç duyurusu birleştirildi.

Yaklaşık iki yıl sonra, 19 Temmuz 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nda görevli savcı şunları yazdı:

“Sedat Peker isimli şahıs tarafından 27 Ağustos 2022 tarihinde Twitter isimli sosyal medya paylaşım sitesinden yapılan paylaşımlarda olay tarihinde 27. Dönem Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu ve diğer bazı kişilerin kurmuş oldukları rüşvet ağını ortaya koyan belgelere yer verildiğinin, ihbar edilen Zehra Taşkesenlioğlu'nun kardeşi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 16 yıl Bank Asya'nın yöneticiliğini yaptığının, sonrasında SPK Başkanlığı görevine getirildiğinin, kardeşi olan ihbar edilen Zehra Taşkesenlioğlu ile birlikte Marka Yatırım Holding sahibi Mine Tozlu Sineren'den rüşvet istediklerinin bu şekilde bir rüşvet ağı kurduklarının bildirildiği, bu nedenle ihbar edilen Zehra Taşkesenlioğlu hakkında yasal gereğinin yapılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.”

Ancak savcı, Taşkesenlioğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını haklı kılacak nitelikte, kesin, yeterli ve inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçesiyle “Kovuşturmaya yer yok” kararı vererek dosyayı kapattı.

Savcı, kararın 213 şikâyetçiye “Tebliğine yer olmadığını” da belirterek işlem yapılmayacağını bildirmedi. Ancak buna rağmen “Yasal iki haftalık süre içerisinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz yolunun açık olduğunu” da karar ekledi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU DA ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunan bazı isimler şöyle:

•Özgür Özel

•Kemal Kılıçdaroğlu

•Muharrem İnce

•Abdüllatif Şener

•Deva Partisi

•Halkın Kurtuluş Partisi

•İzmir Barosu

•Memleket Partisi

•Zafer Partisi

•Haluk Koç

•Ahat Andican

•Abdurrahman Tutdere

•Ahmet Akın

•Ahmet Kaya

•Tuncay Özkan

•Ünal Çeviköz

•Ali Öztunç

•Ali Haydar Hakverdi

•Ali Mahir Başarır

•Alpay Antmen

•Atila Sertel

•Ali Şeker

•Ali Fazıl Kasap

•Ayhan Sefer Üstün

•Bekir Başevirgen

•Burcu Köksal

•Candan Yücer

•Cavit Arı

•Cemal Enginyurt

•Çetin Arık

•Deniz Yavuzyılmaz

•Engin Altay

•Engin Özkoç

•Erdoğan Toprak

•Faik Öztrak

•Gamze Akkuş İlgezdi

•Gamze Taşcıer

•Gülizar Biçer Karaca

•Gökhan Zeybek

•İbrahim Kaboğlu

•İsa Mesih Şahin

•Mahmut Tanal

•Murat Emir

•Murat Bakan

•Mustafa Adıgüzel

•Sezgin Tanrıkulu

•Müzeyyen Şevkin

•Nurhayat Altanca Kayışoğlu

•Orhan Sarıbal

•Ömer Fethi Gürer

•Özgür Karabat

•Selçuk Özdağ

•Selim Temurci

•Selin Sayek Böke

•Ulaş Karasu

•Utku Çakırözer

•Veli Ağbaba

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NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etti.

Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı.

Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Sineren, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımı var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.

Sedat Peker daha sonra paylaşımlarda da eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu'nun şirketindeki yolsuzluklara ilişkin bütün suçların Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban’ın üzerine bırakılacağını öne sürmüştü.