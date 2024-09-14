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215 gram esrar ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 13:25
  • Giriş: 14.09.2024 13:25
  • Güncelleme: 14.09.2024 13:25
Kaynak: İHA
215 gram esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından yapılan operasyonda 215 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde ikamet eden K.G. ve S.G. isimli şahısların ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler adli makamlardan alınan arama kararına istinaden narkotik tespit köpeği ile birlikte şüpheli şahısların ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 215 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler, K.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

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