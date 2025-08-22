219 kişinin öldüğü Atilla Eren Apartmanı davası: Müteahhit, ifadesinin ardından serbest bırakılmış!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Atilla Eren Apartmanı'nın hakkında yakalama kararı bulunan ikinci müteahhiti Ahmet Canbaz'ın ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Atilla Eren Apartmanı'nda 219 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin müteahhit Hikmet Günsay, Günsay'a ait şirketin imzaya yetkili müdürü Burak Günsay, müteahhit Ahmet Canbaz, Canbaz'ın şirket ortakları ve imzaya yetkili müdürleri Ersan Dalyan, Özen Şahutoğlu, yapı sahibi Anıl İnal, şantiye şefi Buket Günsay, yapı denetim şirketi sahibi Gökhan Tutar, statik proje ve uygulama denetçisi Mustafa Kahraman, kontrol elamanları Ali Kosalı ve Dilara Horuz Ekenel hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Üçü tutuklu sanığın bulunduğu dosyada firari olan ikinci müteahhit Ahmet Canbaz'ın, mayıs ayında ikamet ettiği Antalya'da ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BİNAYA SADECE MADDİ DESTEĞİM OLDU"

8 Mayıs tarihli ifade tutanağına göre Ahmet Canbaz, bu projeden daire aldığını ve projenin en başta Özburak İnşaat adına Hikmet Günsay tarafından yürütüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Altıncı kat bittiğinde söz konusu inşaat borçlarını ödeyemez hale düştü, yarım kaldı. Katılımcılar ve yer sahibi ile toplantı yaptık. Bu binanın bir şekilde toparlanması kararı alındı. Orada bana görev düştü. Ben de o zaman Ahmet Canbaz temizlik şirketi firması yürütüyordum, işi Hikmet Günsay yürütecek biz sadece maddi boyutta yardımcı olacaktık. Buna dair bir sözleşme de vardır. Benim binanın müteahhitliği ve teknik anlamda sorumluluk alma gibi bir konumum olmadı, binanın yapım işinden Özburak inşaat, Hikmet Günsay sorumludur. Bu binanın yapımında katkım yoktur. Sadece binanın yapım aşamasına ortaya çıkan maddi sorunlardan kaynaklı işi üstlendik, onun için bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum."

"ANTALYA'DA KONAKTA YAŞIYORMUŞ"

Şikayetçi avukatı Ecevit Alkan ise binayı asıl müteahhit Hikmet Günsay'dan satın alan ve inşaat sürecini yöneten kişinin Ahmet Canbaz olduğunu, malzemelerin alınmasından belediye ilişkilerinin yürütülmesine ve kat sayısının artırılmasına kadar birçok önemli kararda Canbaz'ın etkili olduğunu belirtti.

Mahkemede sanıkların 'Biz tutukluysak, o da tutuklanmalı' şeklindeki savunmalarına katıldığını kaydeden Alkan, "Dosyada adı geçen herkesin başta da Ahmet Canbaz'ın tutuklanması gerekiyor. Bu süreç içinde iki yıl boyunca Ahmet Canbaz hakkında yakalama kararı vardı. Meğer Antalya'da bir konakta yaşıyormuş" şeklinde konuştu.

"AHMET CANBAZ'IN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ VAR"

Avukat Alkan, Ahmet Canbaz'ın ilk savunmalarında şirketle bir ilgisi olmadığını iddia etmesine rağmen ifadesinde şirketin kendisine ait olduğunu ve pazarlıkları kendisinin yürüttüğünü kabul ettiğini belirterek, bu çelişkili ifadelerin itiraf niteliğinde olduğunu ve Canbaz'ın tutuklanması gerektiğini vurguladı. Alkan, Canbaz'ın serbest bırakılmasına aileler kadar diğer sanıkların da isyan ettiğini söyledi.