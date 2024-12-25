22.104 TL asgari ücret: Avrupa'nın neresindeyiz?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22.104 TL (604 euro) olarak açıkladı.

Yeni tutar ile birlikte Türkiye, çoğu Avrupa ülkesinin altında kaldı.

Euronews Business, derlediği verilere göre Türkiye, sadece Sırbistan ve Karadağ gibi bazı aday ülkeler, Estonya, Letonya ve Bulgaristan gibi AB ülkelerinden daha yüksek ücret seviyelerine sahip.

Asgari ücretle çalışanların, toplam çalışana oranında ise Türkiye çoğu Avrupa ülkesinin gerisinde.

Avrupa Birliği'ndeki sadece beş ülkede sadece asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 10'un üzerinde, Türkiye'de ise bu rakam yüzde 40'lara yaklaşıyor.

5 AB ÜLKESİNDE ASGARİ ÜCRET YOK

AB üyesi 27 ülkenin yirmi ikisinde asgari ücret uygulaması bulunuyor.

Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ise herhangi bir asgari ücret belirlenmemiş durumda. Güney Kıbrıs ise geçen yılın başlarında asgari ücret uygulamasına geçiş yaptı.

10 aday ve aday adayı ülkeden sekizinde asgari ücret uygulaması bulunuyor.

Türkiye'ye ek olarak Karadağ, Moldova, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna'da asgari ücret uygulanırken Bosna Hersek ve Kosova'da uygulanmamakta.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri olan Norveç, İsviçre ve İzlanda'da ulusal asgari ücret bulunmamakta.

EN YÜKSEK LÜKSEMBURG, EN DÜŞÜK BULGARİSTAN

AB ülkelerinde asgari ücretler büyük farklılıklar göstermekte olup, brüt aylık asgari ücretler şu anda Bulgaristan'da 550 euro ile Lüksemburg'da 2.637 euro arasında değişmekte.

Lüksemburg, İrlanda, Hollanda ve Almanya'da asgari ücret 2.000 euronun üzerindeyken, Fransa'da bu rakam 1.801 euro, İspanya'da ise 1.323 euro.

Asgari ücretin uygulandığı 22 üye devletin 14'ünde asgari ücret ise 1.000 euronun altında.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN ORANI

Öte yandan Türkiye, asgari ücret ile çalışanların nüfus içerisindeki oranında da öne çıkıyor.

2022 yılı verilerine göre Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 37, ancak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK-AR) yaptığı bir araştırmaya göre, bu oran %50'ler civarında.

Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ise genellikle yüzde 10'un altında seyrediyor.

Sadece 5 AB ülkesinde bu ıran oran %10'un üzerinde.

Bunlar Slovenya (%15.2), Bulgaristan (%14.1), Romanya (%13.3), Polonya (%12.1) ve Fransa (%11.6).