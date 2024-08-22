22 Ağustos 2024 İstanbul hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul bugün sıcak bir hava geçirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul bugün parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sıcaklıklar ilçelere göre 29-33 derece aralığında seyredecek.
İSTANBUL VE İLÇELERİNİN HAVA DURUMU
İstanbul: 31 Derece. Parçalı bulutlu ve rüzgar kuzeydoğudan 20 km hızla esecek.
Adalar: 33 Derece
Arnavutköy: 32 Derece
Ataşehir: 30 Derece
Avcılar: 30 derece
Bağcılar: 29 Derece
Bahçelievler: 31 Derece
Bakırköy: 31 Derece
Başakşehir: 30 Derece
Bayrampaşa: 30 Derece
Beşiktaş: 33 Derece
Beykoz: 31 Derece
Beylikdüzü: 33 Derece
Beyoğlu: 30 Derece
Büyükçekmece: 33 Derece
Çatalca:31 Derece
Çekmeköy: 31 Derece
Esenler: 30 Derece
Esenyurt: 31 Derece
Eyüpsultan: 31 Derece
Fatih: 33 Derece
Gaziosmanpaşa: 30 Derece
Güngören: 31 Derece
Kadıköy: 31 Derece
Kağıthane: 32 derece
Kartal: 32 Derece
Küçükçekmece: 30 Derece
Maltepe: 29 Derece
Pendik: 31 Derece
Sancaktepe: 31 Derece
Sarıyer: 29 Derece
Silivri: 33 Derece
Sultanbeyli: 29 Derece
Sultangazi: 30 Derece
Şile: 30 Derece
Şişli: 33 Derece
Tuzla: 32 Derece
Ümraniye: 32 Derece
Üsküdar: 31 Derece
Zeytinburnu: 31 Derece