22 Ağustos 2024 İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul bugün parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sıcaklıklar ilçelere göre 29-33 derece aralığında seyredecek.

İSTANBUL VE İLÇELERİNİN HAVA DURUMU

İstanbul: 31 Derece. Parçalı bulutlu ve rüzgar kuzeydoğudan 20 km hızla esecek.

Adalar: 33 Derece

Arnavutköy: 32 Derece

Ataşehir: 30 Derece

Avcılar: 30 derece

Bağcılar: 29 Derece

Bahçelievler: 31 Derece

Bakırköy: 31 Derece

Başakşehir: 30 Derece

Bayrampaşa: 30 Derece

Beşiktaş: 33 Derece

Beykoz: 31 Derece

Beylikdüzü: 33 Derece

Beyoğlu: 30 Derece

Büyükçekmece: 33 Derece

Çatalca:31 Derece

Çekmeköy: 31 Derece

Esenler: 30 Derece

Esenyurt: 31 Derece

Eyüpsultan: 31 Derece

Fatih: 33 Derece

Gaziosmanpaşa: 30 Derece

Güngören: 31 Derece

Kadıköy: 31 Derece

Kağıthane: 32 derece

Kartal: 32 Derece

Küçükçekmece: 30 Derece

Maltepe: 29 Derece

Pendik: 31 Derece

Sancaktepe: 31 Derece

Sarıyer: 29 Derece

Silivri: 33 Derece

Sultanbeyli: 29 Derece

Sultangazi: 30 Derece

Şile: 30 Derece

Şişli: 33 Derece

Tuzla: 32 Derece

Ümraniye: 32 Derece

Üsküdar: 31 Derece

Zeytinburnu: 31 Derece