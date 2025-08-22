22 Ağustos 2025 ekonomi veri takvimi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı.

Powell öncesinde Fed yetkililerinden karışık sinyaller gelirken, eylülde faiz indirimi ihtimali yüzde 75’e geriledi.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aşarken, imalat PMI 53,3 ile son 39 ayın zirvesine çıktı.

Dolar güçlü seyrini sürdürürken, altın geriledi.

Borsa İstanbul tarihi zirvesini yeniledi ve TCMB rezervleri rekor kırdı.

