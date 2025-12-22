22 Aralık 2025 Pazartesi Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın ve Tam Altın Fiyatları

Altın piyasası haftaya tarihi bir hareketlilikle başladı. Küresel çapta artan jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi döngüsünü sürdüreceğine yönelik beklentiler ve güvenli liman talebinin güçlenmesi, altın fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar, “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

22 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Aşağıdaki tabloda 22 Aralık 2025 Pazartesi günü serbest piyasada işlem gören altın fiyatlarının alış–satış rakamları yer alıyor:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Altın (TL/Gr) 6.074,43 6.075,19 1,72% 11:12 22 Ayar Bilezik 5.555,32 5.590,17 1,69% 11:10 Altın (ONS) 4.411,00 4.411,56 1,66% 11:26 Altın ($/kg) 141.170,00 141.188,00 1,69% 11:12 Altın (Euro/kg) 165.681,00 165.702,00 1,69% 11:12 Cumhuriyet Altını 39.121,00 39.822,00 1,84% 11:12 Yarım Altın 19.548,00 20.003,00 1,84% 11:11 Çeyrek Altın 9.783,00 10.004,00 1,68% 11:11 Reşat Altını 39.153,47 39.854,95 1,92% 11:12 Kulplu Reşat Altını 39.155,69 39.857,20 1,93% 11:12 22 Ayar Altın TL/Gr 5.551,78 5.797,20 1,69% 11:12 18 Ayar Altın TL/Gr 4.434,33 4.434,89 1,72% 11:12 14 Ayar Altın TL/Gr 3.357,71 4.480,19 1,49% 11:12 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 96.443,82 97.983,26 0,36% 12:58 Kapalı Çarşı Beşli Altın 195.298,74 199.103,92 0,36% 12:58 Gremse Altın 96.443,82 98.646,94 0,36% 12:58 Ata Altın 39.783,08 40.786,14 0,36% 12:58 Tam Altın 38.577,53 39.338,11 0,36% 12:58 Külçe Altın ($) 140.000,00 140.100,00 0,14% 12:58 Has Altın 6.044,06 6.044,81 1,72% 11:12 Hamit Altın 39.153,47 39.854,95 1,92% 11:12

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gramı haftaya sert yükselişle başladı. Günün erken saatlerinde düşüşle 5.726 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, küresel piyasalarda yaşanan hızlı fiyatlama sonrası yönünü yukarı çevirdi.

Saat 10.00 itibarıyla gram altın 6.079 TL seviyesine yükselirken, serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6.074 TL, satış fiyatı ise 6.075 TL olarak kaydedildi.

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, haftanın ilk işlem gününde güçlü ivmesini sürdürmüş oldu.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 10.004 TL

10.004 TL Yarım altın: 20.003 TL

20.003 TL Tam altın: 39.338 TL

39.338 TL Cumhuriyet altını: 39.987 TL

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Spot altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 artışla ons başına 4.420 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Cuma günü 4.339 dolar seviyelerinde olan ons altın, yeni haftada güçlü bir alım dalgasıyla karşılaştı.

AA’nın haberine göre, jeopolitik tansiyonun artabileceğine yönelik sinyaller ve Fed’in gelecek yıl da faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi, ons altındaki yükselişi destekledi.

MERKEZ BANKALARININ ALIM ETKİSİ

Analistler, dolar endeksindeki kısmi zayıflama ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarının fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu alımlar, altının güvenli liman özelliğini daha da ön plana çıkarıyor.

Jeopolitik gelişmeler cephesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıklamaları da piyasalarda risk algısını artıran unsurlar arasında yer aldı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarının kısa vadeli yönü, küresel risk algısı ve Fed’e ilişkin beklentilere bağlı olmaya devam ediyor.

Yükselişi destekleyen faktörler:

Fed’in faiz indirim döngüsünü sürdürme beklentisi

Jeopolitik risklerin artması

Merkez bankalarının altın alımları

Olası riskler:

Dolar endeksinde toparlanma

Küresel enflasyonun yeniden hız kazanması

Analistlere göre ons altın 4.400 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursa, gram altın tarafında da yeni zirveler gündeme gelebilir.

GÜMÜŞ DE REKOR KIRDI

Altındaki yükselişe gümüş fiyatları da eşlik etti. Spot gümüş, yüzde 3,2 artışla 69,4 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın 22 Aralık 2025 itibarıyla 6.075 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL oldu?

Çeyrek altın satış fiyatı 10.004 TL’dir.

Ons altın neden yükseldi?

Fed’in faiz indirimi beklentileri, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi yükselişi destekledi.

Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi?

Küresel belirsizliklerin sürmesi hâlinde altın fiyatlarında yukarı yönlü eğilim korunabilir.