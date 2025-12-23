22 Aralık 2025 Reyting Sonuçları: Sevilen Dizi Yine Zirvede!

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 22 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı. 22 Aralık 2025 Pazartesi gününe ait veriler, ekranların en çok izlenen yapımlarını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle zirve yarışında yaşanan tablo dikkat çekti.

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Aralık 2025 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting karnesi belli oldu. Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korumayı başardı.

Uzak Şehir Reytinglerde Açık Ara Lider

Rekorları alt üst etmeye devam eden Uzak Şehir, 14,44 reyting alarak günün açık ara lideri oldu. Dizinin özet bölümü ise 7,92 reyting ile zirvenin en yakın takipçisi olarak ikinci sırada yer aldı.

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

Pazartesi akşamı yayınlanan diziler ve gündüz kuşağı programları reyting listesinde önemli sıralamalar elde etti. TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları, 5,65 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı.

ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,16 reyting ile dördüncü sırada yer alırken; Esra Erol’da programı 4,73 reyting ile beşinci sırada kendine yer buldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, istikrarlı performansını sürdürerek 3,66 reyting ile ilk 10 listesinde yer aldı. Günün en çok izlenen haber bülteni ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

(22 Aralık 2025 Pazartesi – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 14,44 2 Uzak Şehir (Özet) 7,92 3 Cennetin Çocukları 5,65 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,16 5 Esra Erol’da 4,73 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,36 7 MasterChef Türkiye 3,66 8 Kanal D Ana Haber 3,07 9 Show Ana Haber 3,04 10 Cennetin Çocukları (Özet) 3,01

REYTİNG SONUÇLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Televizyon reyting sonuçları, izleyici ölçümleri doğrultusunda hazırlanmakta olup sektörün resmi veri kaynağı olan TİAK tarafından paylaşılmaktadır. Açıklanan bu veriler, kanallar ve yapımcılar için büyük önem taşımaktadır.

22 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet. 22 Aralık 2025 tarihinde, 22 Aralık 2025 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı.

Dünün en çok izlenen dizisi hangisi?

22 Aralık 2025 Pazartesi gününün en çok izlenen dizisi Uzak Şehir oldu.

Uzak Şehir kaç reyting aldı?

Uzak Şehir dizisi 14,44 reyting alarak günün açık ara lideri oldu.

MasterChef Türkiye kaçıncı sırada?

MasterChef Türkiye, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü reyting sıralamasında 7. sırada yer aldı.

22 Aralık 2025 reyting sonuçlarına göre, televizyon ekranlarında zirve değişmedi. Uzak Şehir, yüksek reyting performansıyla liderliğini sürdürürken; haber bültenleri ve gündüz kuşağı programları da güçlü izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde reyting yarışının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.