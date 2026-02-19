22 bin TL'lik hesap gündem olmuştu: Mekan sahibi, "Buraya mafya çöktü" dedi

Antalya’da bir kafenin bir porsiyon köfte, peynir tabağı, iki salata ve gazlı içecek için 22 bin 800 TL hesap istenmesi gündem olmuştu.

Hesabı ödeyen Murat Ş., daha sonra Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne şikâyette bulunmuş ancak Heyet, 'serbest piyasa koşulları' diyerek başvuruyu reddetmişti.

Hürriyet'in haberine göre söz konusu The BBQ Grill Cafe’nin sahibi İsmail Karaalan, “Böyle bir haber çıktığı için de çok sevindim. Çünkü gerçeklerin günyüzüne çıkmasını istiyorum” dedi ve bir suç örgütünün kendi işletmesine 'çöktüğünü' öne sürerek yaşadıklarını anlattı:

Şirketi kurduktan 6 sene sonra iki kişiyle tanıştığını anlatan Karaalan, bu iki kişinin tehdit ile mekanı işletmeye başladığını ve kendisine kârdan pay verdiklerini öne sürdü.

İşin içine ilişki uygulamalarının da girdiğini ve buluşma için çiftlerin mekana çağrıldığını iddia eden mekan sahibi, şunları söyledi:

“Şu anki markayı 2017 yılında kurdum. 2023 yılında Y.Ş. ve M.Ş. ile tanıştım. Önceleri iyi bir ilişkimiz vardı ama daha sonra bu şahıslar kafeyi benim adıma işletip kârdan pay vermek istediler. Önce kabul etmedim ama işin içine tehditler girdi. Birkaç kez Bahçelievler Polis Merkezi ve KOM Şube Müdürlüğü’ne gittim. Ancak korktuğum için ifade veremedim. Ruhsat sahibi olduğum kafenin işletmesini bu kişilere teslim ettim.

'UYGULAMALARINDAN KADIN PROFİLLERİ OLUŞTURULUYORDU'

Bir süre sonra adıma farklı kurumlardan 3 milyon TL’ye yakın ceza kesildi. Araştırınca Y.Ş. ve M.Ş. ile çalışan kadın ve erkeklerin kafeye gelen müşterileri tuzağa düşürdüğünü gördüm. Sistem şöyle işliyordu: Ekip içindeki bir kişi arkadaşlık uygulamalarından kadın profilleri oluşturuyordu. Bu profillerle Antalya’da yaşayan erkek kullanıcılar kafe çevresindeki lokasyonlara davet ediliyordu. Ekibin içindeki kadınlar, bu kişilerle buluşup yemek yemek için mekâna getiriyordu. Sözde garsonlar ve sözde mönüler devreye giriyordu. Köfte, nargile, alkollü, alkolsüz içecek tüketilen masalara 40 bin TL’ye ulaşan adisyonlar kesiliyordu. Tehdit, zorlama, her şey vardı. Erkekleri tuzağa çeken kadınlar, tahsil edilen hesabın yüzde 20’sini alıyordu.

'GÜNLÜK CİRO 800-900 BİN TL’YE ULAŞIYORDU'

Bu döngü günde 15-20 kez tekrarlanıyordu. Günlük ciro 800-900 bin TL’ye ulaşıyordu. Bu durum 6 ay kadar sürdü. Durumu öğrenince işyerime hırsız gibi girip içki ve işletme ruhsatlarını sakladım. Belki devlet görevlileri bir şeyden şüphelenir ve bu insanlardan kurtulurum diye. Ama her şeyi kılıfına uydurmuşlardı. Tüm denetimlerde beni çağırıyorlardı. İşletmeyi satmayı düşündüm ama parama el koyarlar diye bundan da vazgeçtim. Bu kişiler başka bir kente yine işletme yapmak için gitti. Her an geri gelirler diye de çok korkuyorum.”