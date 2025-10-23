22 Ekim 2025 Reyting Sonuçları | Günün en çok izlenen programı açıklandı

22 Ekim 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu. Spor, dizi ve haber programlarının kıyasıya rekabet ettiği akşamda zirveye Galatasaray-Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yerleşti. İzleyicilerin ilgisi hem futbol hem de popüler televizyon yapımlarında yoğunlaştı. İşte günün total reyting sıralaması ve detaylı analiz...

Sıra Program Reyting 1 Galatasaray–Bodo Glimt (UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması) 12,92 2 Eşref Rüya 8,56 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,28 4 Esra Erol'da 4,61 5 Sahipsizler 3,92 6 Eşref Rüya (Özet) 3,90 7 Masterchef Türkiye 3,69 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,51 9 Maç Özel 3,30 10 ATV Ana Haber 3,19

Kaynak: TİAK

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI: GALATASARAY - BODO GLİMT

22 Ekim akşamının en çok izlenen yapımı Galatasaray - Bodo Glimt maçı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, hem futbolseverlerin hem de genel izleyici kitlesinin ilgisini çekerek TRT 1’e zirveyi getirdi.

EŞREF RÜYA VE SAHİPSİZLER REYTİNG PERFORMANSI

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, Çarşamba akşamında güçlü rakiplerine rağmen ikinci sırada yer alarak istikrarlı başarısını sürdürdü. Romantik-dram türündeki yapım, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. Star TV’nin Sahipsizler dizisi ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Gerilim dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, haftaya yine güçlü bir çıkış bekliyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞINDA ATV RÜZGARI

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da programları yine reyting listesinde üst sıralarda yer aldı.

ANA HABER BÜLTENLERİNDE DURUM

Haber bültenleri sıralamasında Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber yedinci sırada yer alarak akşam haberlerinde lider konumunu korudu. ATV Ana Haber sekizinci, Show Ana Haber ise onuncu sırada listede yer aldı.

22 EKİM REYTİNG ANALİZİ: HANGİ KANAL ÖNDE?

22 Ekim 2025 Çarşamba günü TRT 1, Şampiyonlar Ligi maçı sayesinde gecenin galibi oldu. Kanal D ve Star TV, dizileriyle güçlü performans sergilerken; ATV, hem gündüz hem haber kuşağında başarısını sürdürdü. Show TV ise ilk 10 listesine haber bülteniyle girmeyi başardı.

Hangi dizi en çok izlendi?

Günün en çok izlenen dizisi Eşref Rüya oldu. Dizi, total sıralamada ikinci sırada yer aldı.

Haber bültenlerinde lider kim?

Haber sıralamasında Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber yedinci sırada yer alarak liderliği korudu.