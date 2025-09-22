22 Eylül Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

22 Eylül 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı.

22 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– 11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10435)



– İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10436)



YÖNETMELİKLER



– Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Öğretim Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2025/114, K: 2025/105 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/152, K: 2025/116 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2025/137, K: 2025/129 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2023/13, K: 2025/135 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2022/18821 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

