22 Haziran hangi burç? 22 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 22 Haziran hangi burç sorusu ise 22 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 22 Haziran hangi burç? İşte 22 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
22 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 22 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 22 Haziran hangi burç? İşte 22 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
22 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
22 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
22 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
22 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 22 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 22 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 22 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 22 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
22 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 662 - Rui Zong, Tang Hanedanın 5. imparatoru
- 916 - Seyfü'd Devle, Hamdaniler’in Halep kolunun kurucusu ve ilk emiri (ö. 967)
- 1510 - Allessandro de Medici, Floransa Dükalığı'nın I. Dükü (ö. 1537)
- 1757 - George Vancouver, İngiliz denizci (ö. 1798)
- 1767 - Wilhelm von Humboldt, Alman filozof, dilbilimci ve devlet adamı (ö. 1835)
- 1805 - Giuseppe Mazzini, İtalyan milliyetçisi, siyasetçi, avukat, aktivist, gazeteci, yazar ve mason (ö. 1872)
- 1837 - Paul Morphy, Amerikalı satranç oyuncusu (ö. 1884)
- 1850 - Ignác Goldziher, Macar asıllı Musevî kökenli bir müsteşriktir (ö. 1921)
- 1856 - Henry Rider Haggard, İngiliz yazar (ö. 1925)
- 1861 - Maximilian von Spee, Alman asker (ö. 1914)
- 1864 - Hermann Minkowski, bir Alman matematikçi (ö. 1909)
- 1869 - Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı müderris, Meclis-i Mebûsan Mebusu ve Şeyhülislam (ö. 1954)
- 1871 - William McDougall, İngiliz psikolog (ö. 1938)
- 1887 - Julian Huxley, İngiliz evrimsel biyolog (ö. 1975)
- 1888 - Selman Abraham Waksman, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1973)
- 1892 - Robert Ritter von Greim, Alman asker ve Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı (ö. 1945)
- 1893 - Matthias Kleinheisterkamp, Alman Schutzstaffel subayı (ö. 1945)
- 1898 - Erich Maria Remarque, Alman yazar (ö. 1970)
- 1899 - Michał Kalecki, Polonyalı iktisatçı (ö. 1970)
- 1900 - Oskar Fischinger, Alman-Amerikan ressam, film yapımcısı, soyut animatör (ö. 1967)
- 1903 - John Dillinger, Amerikalı gangster (ö. 1934)
- 1906 - Anne Morrow Lindbergh, Amerikalı yazar ve havacı (ö. 2001)
- 1906 - Billy Wilder, Amerikalı yönetmen (ö. 2002)
- 1908 - Pablo Dorado, Uruguaylı futbolcu (ö. 1978)
- 1909 - Mike Todd, Amerikalı film ve tiyatro yapımcısı (ö. 1958)
- 1915 - Cornelius Warmerdam, Amerikalı atlet (ö. 2001)
- 1927 - Çetin Altan, Türk yazar (ö. 2015)
- 1928 - Ralph Waite, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2014)
- 1928 - Steingrímur Hermannsson, İzlandalı siyasetçi (ö. 2010)
- 1930 - Yuri Artyuhin, Rus kozmonot (ö. 1998)
- 1932 - Soraya Esfandiary Bakhtiary, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi (ö. 2001)
- 1936 - Kris Kristofferson, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
- 1939 - Ada E. Yonath, İsrailli moleküler biyolog ve kristalograf
- 1940 - Abbas Kiyarüstemi, İranlı yönetmen (ö. 2016)
- 1941 - Raşid Gannuşi, Tunuslu siyasetçi
- 1943 - Klaus Maria Brandauer, Almanca oyuncusu
- 1944 - Gérard Mourou, Fransız fizikçi ve akademisyen
- 1946 - Józef Oleksy, Polonyalı siyasetçi ve ekonomist (ö. 2015)
- 1947 - Gökmen Özdenak, Türk futbolcu ve spor yazarı
- 1948 - Todd Rundgren, Amerikalı multi-enstürmantalist, şarkıcı, söz yazarı ve kayıt yapımcısı
- 1949 - Aytaç Arman, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2019)
- 1949 - Meryl Streep, Amerikalı oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1953 - Cyndi Lauper, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktris
- 1954 - Wolfgang Becker, Alman yönetmen, senarist ve tarihçi
- 1956 - Tim Russ, Amerikalı aktör, film yönetmeni, senarist ve müzisyen
- 1957 - Anna Grue, Danimarkalı yazar
- 1957 - Arkadi Gukasyan, de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin üçüncü başkanı
- 1962 - Clyde Drexler, Amerikalı eski basketbol oyuncusu
- 1964 - Dan Brown, Amerikalı yazar
- 1964 - Miroslav Kadlec, Çek futbolcu
- 1966 - Emmanuelle Seigner, Fransız oyuncu, şarkıcı ve model
- 1967 - Alejandro Aravena, Şilili mimar
- 1968 - Darrell Armstrong, Emekli Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1973 - Rufus Wainwright, Kanadalı-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
- 1974 - Jo Cox, Birleşik Krallık İşçi Partisi milletvekili
- 1974 - Donald Faison, Amerikalı oyuncu
- 1977 - Ayça Varlıer Türk oyuncu ve şarkıcı
- 1978 - Dan Wheldon, İngiliz yarış pilotu (ö. 2011)
- 1981 - Monty Oum, Amerikalı web-bazlı animatör ve yazar (ö. 2015)
- 1982 - Gustave Bebbe, Kamerunlu futbolcu
- 1984 - Janko Tipsarević, Yugoslavya doğumlu Sırp tenisçi
- 1985 - Sofoklis Shorçanitis, Yunan basketbolcu
- 1987 - Eda Erdem, Türk voleybolcu
- 1987 - Lee Min-ho, Güney Koreli oyuncu
- 1987 - Nikita Rukavytsya, Ukrayna asıllı Avustralyalı millî futbolcu
- 1988 - Omri Casspi, İsrailli basketbolcu
- 1988 - Portia Doubleday, Amerikalı oyuncu
- 1989 - Cédric Mongongu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı futbolcudur
- 1989 - Jung Yong Hwa, Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı
- 1990 - Sebastian Jung, Alman futbolcudur
- 1991 - Hugo Mallo, İspanyol futbolcudur
- 1993 - Loris Karius, Alman kaleci
22 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
22 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
22 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
22 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
22 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 22 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
22 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
22 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
22 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
22 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 22 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.