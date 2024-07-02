22 Haziran hangi burç? 22 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 22 Haziran hangi burç sorusu ise 22 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 22 Haziran hangi burç? İşte 22 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

22 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 22 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 22 Haziran hangi burç? İşte 22 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

22 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

22 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

22 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

22 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 22 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 22 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 22 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 22 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

22 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

662 - Rui Zong, Tang Hanedanın 5. imparatoru

916 - Seyfü'd Devle, Hamdaniler’in Halep kolunun kurucusu ve ilk emiri (ö. 967)

1510 - Allessandro de Medici, Floransa Dükalığı'nın I. Dükü (ö. 1537)

1757 - George Vancouver, İngiliz denizci (ö. 1798)

1767 - Wilhelm von Humboldt, Alman filozof, dilbilimci ve devlet adamı (ö. 1835)

1805 - Giuseppe Mazzini, İtalyan milliyetçisi, siyasetçi, avukat, aktivist, gazeteci, yazar ve mason (ö. 1872)

1837 - Paul Morphy, Amerikalı satranç oyuncusu (ö. 1884)

1850 - Ignác Goldziher, Macar asıllı Musevî kökenli bir müsteşriktir (ö. 1921)

1856 - Henry Rider Haggard, İngiliz yazar (ö. 1925)

1861 - Maximilian von Spee, Alman asker (ö. 1914)

1864 - Hermann Minkowski, bir Alman matematikçi (ö. 1909)

1869 - Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı müderris, Meclis-i Mebûsan Mebusu ve Şeyhülislam (ö. 1954)

1871 - William McDougall, İngiliz psikolog (ö. 1938)

1887 - Julian Huxley, İngiliz evrimsel biyolog (ö. 1975)

1888 - Selman Abraham Waksman, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1973)

1892 - Robert Ritter von Greim, Alman asker ve Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı (ö. 1945)

1893 - Matthias Kleinheisterkamp, Alman Schutzstaffel subayı (ö. 1945)

1898 - Erich Maria Remarque, Alman yazar (ö. 1970)

1899 - Michał Kalecki, Polonyalı iktisatçı (ö. 1970)

1900 - Oskar Fischinger, Alman-Amerikan ressam, film yapımcısı, soyut animatör (ö. 1967)

1903 - John Dillinger, Amerikalı gangster (ö. 1934)

1906 - Anne Morrow Lindbergh, Amerikalı yazar ve havacı (ö. 2001)

1906 - Billy Wilder, Amerikalı yönetmen (ö. 2002)

1908 - Pablo Dorado, Uruguaylı futbolcu (ö. 1978)

1909 - Mike Todd, Amerikalı film ve tiyatro yapımcısı (ö. 1958)

1915 - Cornelius Warmerdam, Amerikalı atlet (ö. 2001)

1927 - Çetin Altan, Türk yazar (ö. 2015)

1928 - Ralph Waite, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2014)

1928 - Steingrímur Hermannsson, İzlandalı siyasetçi (ö. 2010)

1930 - Yuri Artyuhin, Rus kozmonot (ö. 1998)

1932 - Soraya Esfandiary Bakhtiary, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi (ö. 2001)

1936 - Kris Kristofferson, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1939 - Ada E. Yonath, İsrailli moleküler biyolog ve kristalograf

1940 - Abbas Kiyarüstemi, İranlı yönetmen (ö. 2016)

1941 - Raşid Gannuşi, Tunuslu siyasetçi

1943 - Klaus Maria Brandauer, Almanca oyuncusu

1944 - Gérard Mourou, Fransız fizikçi ve akademisyen

1946 - Józef Oleksy, Polonyalı siyasetçi ve ekonomist (ö. 2015)

1947 - Gökmen Özdenak, Türk futbolcu ve spor yazarı

1948 - Todd Rundgren, Amerikalı multi-enstürmantalist, şarkıcı, söz yazarı ve kayıt yapımcısı

1949 - Aytaç Arman, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2019)

1949 - Meryl Streep, Amerikalı oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1953 - Cyndi Lauper, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktris

1954 - Wolfgang Becker, Alman yönetmen, senarist ve tarihçi

1956 - Tim Russ, Amerikalı aktör, film yönetmeni, senarist ve müzisyen

1957 - Anna Grue, Danimarkalı yazar

1957 - Arkadi Gukasyan, de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin üçüncü başkanı

1962 - Clyde Drexler, Amerikalı eski basketbol oyuncusu

1964 - Dan Brown, Amerikalı yazar

1964 - Miroslav Kadlec, Çek futbolcu

1966 - Emmanuelle Seigner, Fransız oyuncu, şarkıcı ve model

1967 - Alejandro Aravena, Şilili mimar

1968 - Darrell Armstrong, Emekli Amerikalı profesyonel basketbolcu

1973 - Rufus Wainwright, Kanadalı-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1974 - Jo Cox, Birleşik Krallık İşçi Partisi milletvekili

1974 - Donald Faison, Amerikalı oyuncu

1977 - Ayça Varlıer Türk oyuncu ve şarkıcı

1978 - Dan Wheldon, İngiliz yarış pilotu (ö. 2011)

1981 - Monty Oum, Amerikalı web-bazlı animatör ve yazar (ö. 2015)

1982 - Gustave Bebbe, Kamerunlu futbolcu

1984 - Janko Tipsarević, Yugoslavya doğumlu Sırp tenisçi

1985 - Sofoklis Shorçanitis, Yunan basketbolcu

1987 - Eda Erdem, Türk voleybolcu

1987 - Lee Min-ho, Güney Koreli oyuncu

1987 - Nikita Rukavytsya, Ukrayna asıllı Avustralyalı millî futbolcu

1988 - Omri Casspi, İsrailli basketbolcu

1988 - Portia Doubleday, Amerikalı oyuncu

1989 - Cédric Mongongu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı futbolcudur

1989 - Jung Yong Hwa, Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı

1990 - Sebastian Jung, Alman futbolcudur

1991 - Hugo Mallo, İspanyol futbolcudur

1993 - Loris Karius, Alman kaleci

22 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

22 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

22 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

22 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

22 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 22 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

22 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

22 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

22 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

22 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 22 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.