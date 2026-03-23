22 Mart 2026 Pazar Reyting Sonuçları | Zirvede sıralamalar değişiyor

Televizyon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken, 22 Mart 2026 Pazar reyting sonuçları izleyicilerin hangi yapımları tercih ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Günün en çok izlenen programları listesinde dikkat çeken değişimler yaşanırken, zirvede yer alan yapımlar arasındaki rekabet izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 22 Mart 2026 reyting sonuçları ve detaylı sıralama.

22 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Mart 2026 Pazar günü yayınlanan programlar arasında zirve yarışı oldukça çekişmeli geçti. Günün sonunda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, güçlü performansıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Onu TV8’in fenomen yarışması Survivor takip etti.

22 MART 2026 PAZAR EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLAR

Sıra Program Kanal Rating Share 1 Teşkilat TRT 1 5.22 15.11 2 Survivor TV8 4.17 12.68 3 Doktor Başka Hayatta NOW 3.53 10.04 4 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW 3.11 11.22 5 Sevdiğim Sensin (TKR) Star TV 2.27 6.63 6 Show Ana Haber Show TV 2.07 7.50 7 Teşkilat (Özet) TRT 1 2.05 6.19 8 Doktor Başka Hayatta (Özet) NOW 2.05 6.45 9 Kanal D Ana Haber Kanal D 1.72 6.19 10 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (T.S) Show TV 1.65 4.83

ZİRVEDE HANGİ YAPIM VAR?

Teşkilat, 5.22 reyting ve 15.11 izlenme payı ile günün en çok izlenen programı oldu. Dizinin istikrarlı başarısı, pazar akşamlarının lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İkinci sırada yer alan Survivor ise 4.17 reyting ile güçlü performansını sürdürdü. Reality şov kategorisinde zirveye yakın konumunu koruyan program, geniş izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor.

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

NOW kanalında yayınlanan içerikler ilk 10’da iki farklı programla yer aldı.

Haber programları listede üst sıralarda kendine yer buldu.

Dizi, yarışma ve haber programlarının dengeli dağılımı dikkat çekti.

Özet bölümler bile ilk 10’a girerek yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

22 MART 2026 REYTİNG ANALİZİ

22 Mart 2026 reyting sonuçları incelendiğinde, izleyicilerin özellikle aksiyon ve rekabet içeren yapımlara yoğun ilgi gösterdiği görülüyor. Teşkilat dizisinin liderliği sürerken, Survivor gibi uzun soluklu programlar da güçlü konumunu koruyor.

Öte yandan ana haber bültenlerinin de ilk 10’da yer alması, haber içeriklerine olan ilginin devam ettiğini gösteriyor.

22 Mart 2026 reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

22 Mart 2026 Pazar günü reyting sonuçlarında birinci sırada TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi yer aldı.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, 22 Mart 2026 reyting sonuçlarında ikinci sırada yer aldı.

En çok izlenen programın reytingi kaç?

Teşkilat dizisi 5.22 reyting alarak günün en yüksek izlenme oranına ulaştı.

Hangi kanallar ilk 10’da yer aldı?

TRT 1, TV8, NOW, Star TV, Show TV ve Kanal D ilk 10 listesinde yer alan kanallar arasında bulunuyor.

Haber programları listede var mı?

Evet, NOW Ana Haber Hafta Sonu, Show Ana Haber ve Kanal D Ana Haber listede yer aldı.