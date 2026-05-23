22 Mayıs 2026 Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

Televizyon izleyicilerinin haftanın en çok merak ettiği konularından biri olan 22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları için gözler açıklanacak yeni listeye çevrildi. Cuma akşamı ekrana gelen yapımların sıralaması, özellikle zirve yarışı açısından büyük ilgi görüyor.

22 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları şu an için açıklanmadı. Televizyon dünyasında günlük izlenme oranları büyük merakla takip edilirken, cuma gününün reyting tablosu da izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Reyting sonuçları açıklandığında, günün en çok izlenen programları sıralanacak ve hangi yapımın zirvede yer aldığı netleşecek. Özellikle cuma akşamı yayınlanan diziler, gündüz kuşağı programları ve ana haber bültenleri arasındaki rekabet dikkat çekiyor.

22 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Mayıs 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar duyurulduğunda, televizyon ekranlarında günün en çok izlenen yapımları ilk 10 listesiyle birlikte netlik kazanacak.

Güncel liste açıklanana kadar, izleyiciler önceki haftanın sonuçlarına bakarak cuma reyting yarışındaki genel tabloyu değerlendirebilir.

15 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI İLK 10 LİSTESİ

22 Mayıs verileri henüz açıklanmadığı için, cuma günlerinin reyting eğilimini görmek adına 15 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları referans alınabilir. TİAK verilerine göre 15 Mayıs 2026 Cuma günü ilk 10 sıralaması şöyle oluştu:

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 12,51 2 Kızılcık Şerbeti 6,19 3 Esra Erol'da 3,81 4 Taşacak Bu Deniz (Özet) 3,75 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,66 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,08 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,03 8 Arka Sokaklar 2,45 9 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,06 10 ATV Ana Haber 1,87

Veri kaynağı: TİAK 15 Mayıs referans verileri.

15 MAYIS CUMA REYTİNGLERİNDE ZİRVEDE HANGİ PROGRAM VARDI?

15 Mayıs 2026 Cuma reytinglerinde ilk sırada Taşacak Bu Deniz yer aldı. Program, 12,51 reytingle listenin zirvesine yerleşti ve en yakın takipçisiyle arasındaki farkı belirgin biçimde açtı.

Listenin ikinci sırasında Kızılcık Şerbeti 6,19 reytingle yer aldı. Böylece cuma akşamı reyting rekabetinde iki yapım öne çıkan programlar arasında bulundu.

CUMA REYTİNG YARIŞINDA DİKKAT ÇEKEN PROGRAMLAR

15 Mayıs sonuçlarına bakıldığında cuma gününün reyting tablosunda dizilerin yanı sıra gündüz kuşağı programları ve ana haber bültenlerinin de ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor. Esra Erol'da, 3,81 reytingle üçüncü sıraya yerleşirken, Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,66 reytingle beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca Taşacak Bu Deniz (Özet) ve Kızılcık Şerbeti (Özet) bölümlerinin de ilk 10 listesinde bulunması, cuma günü yayın akışında özet bölümlerin de izleyici ilgisi gördüğünü ortaya koydu.

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI İÇİN BEKLENTİ

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandığında, önceki haftanın zirve tablosuyla yeni liste arasında karşılaştırma yapılabilecek. Özellikle Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar gibi yapımların sıralamadaki konumu merak ediliyor.

Henüz resmi liste paylaşılmadığı için 22 Mayıs gününe ilişkin kesin sıralama bulunmuyor. Yeni sonuçlar açıklandığında, günün birincisi, ilk 10 programı ve reyting oranları net olarak görülebilecek.

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları ne zaman belli olacak?

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçlarının gün içinde ilerleyen saatlerde belli olması bekleniyor.

15 Mayıs 2026 Cuma reytinglerinde birinci kim oldu?

15 Mayıs 2026 Cuma reytinglerinde birinci sırada 12,51 reytingle Taşacak Bu Deniz yer aldı.

15 Mayıs 2026 Cuma reytinglerinde Kızılcık Şerbeti kaçıncı oldu?

Kızılcık Şerbeti, 15 Mayıs 2026 Cuma reytinglerinde 6,19 reytingle ikinci sırada yer aldı.

15 Mayıs 2026 Cuma reytinglerinde Arka Sokaklar kaçıncı sıradaydı?

Arka Sokaklar, 15 Mayıs 2026 Cuma reytinglerinde 2,45 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

15 Mayıs 2026 Cuma reytinglerinde Esra Erol'da kaç reyting aldı?

Esra Erol'da, 15 Mayıs 2026 Cuma reyting listesinde 3,81 reyting aldı ve üçüncü sırada yer aldı.

15 Mayıs 2026 Cuma reytinglerinde Müge Anlı ile Tatlı Sert kaçıncı oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 15 Mayıs 2026 Cuma reytinglerinde 3,66 reytingle beşinci sırada yer aldı.

15 Mayıs 2026 Cuma reyting verilerinin kaynağı nedir?

15 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları için veri kaynağı TİAK referans verileridir.