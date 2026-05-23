22 Mayıs 2026 Cuma Reyting Sonuçları | Zirve Yarışında Son Durum!

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları belli oldu ve haftanın en çok merak edilen ekran yarışı netleşti. TRT 1’in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, yarım puanı aşkın artışla 13,03 reytinge yükselerek zirvedeki yerini korudu. Cuma akşamının reyting tablosunda Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz özet bölümü, Trabzonspor-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ve gündüz kuşağı programları dikkat çeken sonuçlara imza attı.

22 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı. 20+ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen programı Taşacak Bu Deniz oldu. Dizi, 13,03 reytingle cuma gününün zirvesinde yer aldı.

Sezon boyunca güçlü bir izleyici kitlesi yakalayan Taşacak Bu Deniz, 15 Mayıs 2026 Cuma günü 12,51 reyting almıştı. 22 Mayıs listesinde ise reytingini 13,03’e çıkararak yükselişini sürdürdü.

22 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI İLK 10

22 Mayıs 2026 Cuma günü 20+ABC1 kategorisinde en çok izlenen ilk 10 program belli oldu. Listenin ilk sırasında Taşacak Bu Deniz yer alırken, Kızılcık Şerbeti ikinci sıradaki yerini korudu.

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 13,03 2 Kızılcık Şerbeti 6,18 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 5,17 4 Trabzonspor-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması 5,16 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,78 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,12 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 2,74 8 Esra Erol'da 2,63 9 Arka Sokaklar 2,40 10 ATV Ana Haber 1,92

Veri kaynağı: TİAK 22 Mayıs 2026 Cuma 20+ABC1 reyting sonuçları.

22 MAYIS REYTİNGLERİNDE ZİRVENİN SAHİBİ TAŞACAK BU DENİZ OLDU

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçlarında zirve değişmedi. Taşacak Bu Deniz, 13,03 reytingle günün en çok izlenen programı oldu. Dizi, 15 Mayıs’ta aldığı 12,51 reytinge göre 0,52 puanlık artış yakaladı.

Bu yükseliş, Taşacak Bu Deniz’in cuma akşamı reyting yarışındaki güçlü konumunu daha da belirgin hale getirdi. Dizi yalnızca ana bölümüyle değil, özet bölümüyle de ilk 3 içinde yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Kızılcık Şerbeti, 22 Mayıs 2026 Cuma reyting listesinde 6,18 reytingle ikinci sırada yer aldı. Dizi, 15 Mayıs’ta 6,19 reyting almıştı. Buna göre Kızılcık Şerbeti, neredeyse aynı seviyesini koruyarak istikrarlı bir performans sergiledi.

Kızılcık Şerbeti’nin özet bölümü de 3,12 reytingle altıncı sırada yer aldı. Böylece dizi, hem ana bölümü hem de özet yayınıyla cuma reyting tablosunda kendine güçlü bir alan açtı.

TAŞACAK BU DENİZ ÖZET BÖLÜMÜ ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

22 Mayıs reyting sonuçlarında dikkat çeken başlıklardan biri de Taşacak Bu Deniz özet bölümü oldu. Özet yayın, 5,17 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı.

15 Mayıs 2026 Cuma günü Taşacak Bu Deniz özet bölümü 3,75 reytingle dördüncü sıradaydı. 22 Mayıs’ta ise 5,17 reytinge yükselerek hem oranını artırdı hem de sıralamada üçüncülüğe çıktı.

TRABZONSPOR-KONYASPOR TÜRKİYE KUPASI FİNALİ İLK 4’E GİRDİ

ATV’de ekranlara gelen Trabzonspor-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, 5,16 reytingle dördüncü sıraya yerleşti. Maç yayını, 22 Mayıs 2026 Cuma gününün en çok izlenen ilk 10 programı içinde öne çıkan yapımlardan biri oldu.

Futbol karşılaşmasının ilk 4 içinde yer alması, cuma akşamı reyting rekabetinde spor yayınlarının da güçlü bir izleyici ilgisi oluşturduğunu gösterdi.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER PROGRAMLARINDA SON DURUM

22 Mayıs listesinde gündüz kuşağı programları da dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3,78 reytingle beşinci sırada yer aldı. 15 Mayıs’ta 3,66 reyting alan program, yeni haftada reytingini artırdı.

Esra Erol'da ise 2,63 reytingle sekizinci sırada yer aldı. Program, 15 Mayıs’ta 3,81 reytingle üçüncü sıradaydı. Böylece Esra Erol’da, 22 Mayıs listesinde hem reyting hem de sıralama açısından gerileme yaşadı.

Haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 2,74 reytingle yedinci sırada yer aldı. ATV Ana Haber ise 1,92 reytingle ilk 10 listesinin onuncu sırasında kendine yer buldu.

ARKA SOKAKLAR 22 MAYIS REYTİNGLERİNDE KAÇINCI OLDU?

Arka Sokaklar, 22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçlarında 2,40 reytingle dokuzuncu sırada yer aldı. Kanal D dizisi, 15 Mayıs’ta 2,45 reytingle sekizinci sıradaydı.

Bu tabloya göre Arka Sokaklar, 22 Mayıs haftasında hafif bir düşüş yaşadı. Dizi, reyting oranında 0,05 puan gerilerken sıralamada da bir basamak aşağı indi.

15 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI İLK 10

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçlarını daha net değerlendirmek için 15 Mayıs 2026 Cuma listesi önemli bir karşılaştırma sunuyor. TİAK verilerine göre 15 Mayıs 2026 Cuma günü ilk 10 şu şekilde oluşmuştu:

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 12,51 2 Kızılcık Şerbeti 6,19 3 Esra Erol'da 3,81 4 Taşacak Bu Deniz (Özet) 3,75 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,66 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,08 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,03 8 Arka Sokaklar 2,45 9 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,06 10 ATV Ana Haber 1,87

Veri kaynağı: TİAK 15 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları.

22 MAYIS VE 15 MAYIS REYTİNG KARŞILAŞTIRMASI

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları, 15 Mayıs verileriyle karşılaştırıldığında zirvedeki yapının değişmediği görülüyor. Taşacak Bu Deniz birinciliğini korurken, Kızılcık Şerbeti ikinci sıradaki yerini sürdürdü.

Program 15 Mayıs Reyting 22 Mayıs Reyting Değişim Taşacak Bu Deniz 12,51 13,03 +0,52 Kızılcık Şerbeti 6,19 6,18 -0,01 Taşacak Bu Deniz (Özet) 3,75 5,17 +1,42 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,66 3,78 +0,12 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,08 3,12 +0,04 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,03 2,74 -0,29 Esra Erol'da 3,81 2,63 -1,18 Arka Sokaklar 2,45 2,40 -0,05 ATV Ana Haber 1,87 1,92 +0,05

22 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları, cuma akşamı ekran yarışında Taşacak Bu Deniz’in liderliğini daha da güçlendirdiğini ortaya koydu. Dizi, 13,03 reytingle zirvede yer alırken, Kızılcık Şerbeti ikinci sıradaki istikrarlı konumunu korudu. Türkiye Kupası karşılaşmasının ilk 4’e girmesi, Taşacak Bu Deniz özet bölümünün üçüncülüğe yükselmesi ve gündüz kuşağındaki değişimler, haftanın reyting tablosunu daha dikkat çekici hale getirdi.