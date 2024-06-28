22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 22 Mayıs hangi burç sorusu ise 22 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 22 Mayıs hangi burç? İşte 22 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

22 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 22 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 22 Mayıs hangi burç? İşte 22 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

22 MAYIS HANGİ BURÇ?

22 Mayıs’ta doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 22 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

22 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

22 Mayıs’ta doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 22 Mayıs doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 22 Mayıs'ta doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 22 Mayıs doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 22 Mayıs'ta doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

22 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1770 - Elizabeth, Kral III. George ve Kraliçe Charlotte'un yedinci çocuğu ve üçüncü kızı (ö. 1840)

1772 - Ram Mohan Roy, Hinduizmin önemli reformcusu ve Brahmo Samaj'ın kurucusu (ö. 1833)

1808 - Gerard de Nerval, Fransız şair ve yazar (Romantizmin öncüsü) (ö. 1855)

1813 - Richard Wagner, Alman opera bestecisi (ö. 1883)

1844 - Mary Cassatt, Amerikalı ressam (ö. 1926)

1859 - Sir Arthur Conan Doyle, İskoç yazar (ö. 1930)

1885 - Giacomo Matteotti, İtalyan sosyalist lider (ö. 1924)

1891 - Johannes R. Becher, Alman siyasetçi ve şair (ö. 1958)

1892 - Alfonsina Storni, modernist dönemde tanınmış Latin Amerikalı yazar (ö. 1938)

1894 - Friedrich Pollock, Alman sosyal bilimci ve filozof (ö. 1970)

1895 - Agop Dilâçar, Türk dilleri üzerine uzmanlaşmış Türk dilbilimci (ö. 1979)

1895 - Nahid Sırrı Örik, Türk roman, hikâye ve oyun yazarı (ö. 1960)

1901 - Mehmet Emin Buğra, Uygur siyasetçi ve yazarı (ö. 1965)

1907 - Carl H. Fischer, Amerikalı bitki bilimci (ö. 2005)

1907 - Georges Remi Hergé, Belçikalı çizer (çizgi roman karakteri Tenten'in yaratıcısı) (ö. 1983)

1907 - Laurence Olivier, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1989)

1912 - Herbert Brown, İngiltere doğumlu Amerikalı kimyager (ö. 2004)

1919 - Paul Vanden Boeynants, Belçikalı politikacı (ö. 2001)

1920 - Thomas Gold, Avusturyalı astrofizikçi (ö. 2004)

1924 - Charles Aznavour, Ermeni asıllı Fransız şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve diplomat (ö. 2018)

1925 - Jean Tinguely, İsviçreli ressam, deneysel sanatçı ve heykeltıraş (ö. 1991)

1926 - Elek Bacsik, Macar-Amerikalı bir caz gitaristi ve keman sanatçısı

1927 - George Olah, Macar-Amerikalı kimyager (ö. 2017)

1930 - Harvey Milk, Amerikalı politikacı ve LGBT aktivisti (ö. 1978)

1933 - Gül Gülgün, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu (ö. 2014)

1940 - Ergün Uçucu, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2019)

1942 - Peter Bongartz, Alman oyuncu

1942 - Theodore Kaczynski, Amerikalı matematikçi, anarşist teorisyen ve eylemci (ö. 2023)

1943 - Betty Williams, Kuzey İrlandalı barış gönüllüsü (d. 2020)

1946 - George Best, Kuzey İrlandalı futbolcu (ö. 2005)

1950 - Michio Ashikaga, Japon futbolcu

1953 - Cha Bum-kun, Koreli futbolcu ve antrenör

1959 - Morrissey, İngiliz şarkıcı ve müzisyen

1960 - Yegane Asker kızı Ahundova, Azeri piyanist, besteci ve öğretmen

1960 - Hideaki Anno, Japon animatör, yönetmen ve oyuncu

1962 - Brian Pillman, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 1997)

1968 - İgor Ledyahov, Rus futbolcu

1970 - Ayberk Pekcan, Türk oyuncu (ö. 2022)

1970 - Naomi Campbell, Britanyalı model

1970 - Brody Stevens, Amerikalı tanınmış stand-up komedyen ve oyuncu (ö. 2019)

1972 - Anna Belknap, Amerikalı oyuncu

1973 - Nikolaj Lie Kaas, Danimarkalı oyuncu

1973 - Danny Tiatto, Avustralyalı futbolcu

1974 - Arseniy Yatsenyuk, Ukraynalı siyasetçi, ekonomist ve hukukçu

1975 - Salva Ballesta, İspanyol eski millî futbolcu

1976 - Daniel Erlandsson, İsveçli müzisyen ve Arch Enemy grubunun davulcusu

1978 - Ginnifer Goodwin, Amerikalı oyuncu

1978 - Katie Price, İngiliz şarkıcı ve manken

1979 - Maggie Q, Amerikalı aktris ve model

1980 - Nazanin Boniadi, İran kökenli İngiliz-Amerikan dizi ve sinema oyuncusu

1980 - Lucy Gordon, İngiliz manken ve oyuncu (ö. 2009)

1981 - Daniel Bryan, Amerikalı profesyonel güreşçi

1981 - Bassel Hartabil, Suriyeli-Filistinli açık kaynak yazılım geliştirici (ö. 2015)

1981 - Jürgen Melzer, eski Avusturyalı profesyonel tenis oyuncusu

1982 - Erin McNaught, Avustralyalı manken

1982 - Apolo Ohno, Amerikalı kısa kulvar sürat patencisi

1983 - Lina Ben Mhenni, Tunuslu kadın aktivist, blog yazarı, eğitimci ve dilbilimci (ö. 2020)

1984 - Didier Ya Konan, Fildişi Sahilili eski millî futbolcu

1984 - Dustin Moskovitz, Amerikalı İnternet girişimcisi

1985 - Tranquillo Barnetta, İtalyan asıllı İsviçreli eski futbolcu

1986 - Thanduyise Khuboni, Güney Afrikalı futbolcu

1986 - Tatyana Volosojar, Rusya ve Ukrayna adına yarışmış buz patenci

1987 - Novak Đoković, Sırp tenisçi

1987 - Rômulo Souza Orestes Caldeira, Brezilyalı futbolcu

1987 - Arturo Vidal, Şilili millî futbolcu

1990 - Danick Snelder, Hollandalı hentbolcu

1991 - Jared Cunningham, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1991 - Kentin Mahé, Fransız hentbolcu

1991 - Joel Obi, Nijeryalı futbolcu

1991 - Suho, Güney Koreli şarkıcı

1994 - Joseph Attamah, Ganalı futbolcu

1994 - Athena Manukyan, Ermeni asıllı Yunan şarkıcı

1995 - Nazlıcan Ölçek, Türk basketbolcu

22 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

22 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

22 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

22 Mayıs'ta Doğanların Aşk Hayatı

22 Mayıs'ta doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 22 Mayıs doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

22 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

22 Mayıs doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

22 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

22 Mayıs doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 22 Mayıs'ta doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.