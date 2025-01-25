22 milyon dosya icra dairelerinde bekliyor

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşın geçim sıkıntısının yoksulluğu yaygınlaştırdığını ve bankalara borçlanarak yaşamak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Emekli, asgari ücretli, çiftçi, küçük esnafın gelir-gider dengesinin kaybolduğunu ifade eden Gürer, “Yurttaş simit alırken düşünüyor. Girdi maliyetleri ile üretici üreterek kazanarak değil, bankadan borç alarak yaşama tutunuluyor. Borçlar dağ gibi” dedi.

Gürer, “Ekonomik krizin yarattığı yoksulluk geniş kesimleri etkiliyor. Yurttaş bir bankaya borcu varsa, borcun günü gelince başka bankadan kredi çekip borcu borçla kapatmak zorunda kalmaktadır. Banka kredisine mecburlar ve dayatılan faize de teslim durumdalar” dedi. İcra dosyalarına dikkat çeken Gürer, "İcra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 23 Ocak itibarıyla 22 milyon 263 bine yükseldi. Gelir-gider dengesi bozuldukça ödeme güçlüğüne düşen yurttaş bankaya koşuyor. Tefeci eline düşen borçlular var. Bu süreç ticareti de olumsuz etkiliyor. Borç dengesi bozulması toplumsal sorunları da artırıyor. Muhtarlıklar icra tebliğleri ile dolu” diye konuştu.