22 milyon yerel tohum toprakla buluştu

Türkiye’nin en donanımlı Yerel Tohum Merkezi’ni Muğla’da kuran Büyükşehir Belediyesi envanterine eklediği 980 ata tohumundan elde edilen yerel tohumları ülke genelinde dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında 3 milyon yerel tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. 2025 yılında dağıtılan 3 milyon yerel tohumla Büyükşehir Belediyesi’nin ülke genelinde bugüne kadar dağıttığı yerel tohum sayısı 22 milyona ulaştı.

Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi 4 bin 700 metrekarelik alanda Yerel Tohum Deneme Parselleri, Tıbbi- Aromatik Bitki Parselleri, Eğitim alanları, Distilasyon Tesisi ve 3 adet laboratuvardan oluşuyor. Envanterinde 980 yerel tohum bulunan Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama ekimleri bittikten sonra laboratuvarda analizleri yapılarak her yıl ülke genelinde dağıtılıyor. 2025 yılında Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi 3 milyon ata tohumunu Türkiye’nin 81 iline gönderdi. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nin 22 milyon ata tohumu Türkiye’nin 81 ilinde toprakla buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, “Yerel tohum merkezimizde 980 farklı çeşit yerel tohum bulunuyor. Bu tohumlar vatandaşlarımızdan bize ulaştıktan sonra önce detaylı bir kontrolden geçiyor. Öncelikle herhangi bir hastalık ya da zararlı taşıyıp taşımadığını inceliyoruz. Ardından, gerçekten yerel tohum olup olmadığını laboratuvar ortamında teyit ediyoruz. Bu süreçten sonra ise üretime başlıyoruz. Bir sezon içerisinde milyonlarca tohum üretiyoruz. Bugüne kadar merkezimizde üretilen 22 milyon yerel tohum, Türkiye’nin 81 iline ulaştırıldı. Ayrıca yerel tohumların geleceğini güvence altına almak amacıyla, -196 derecede şoklayarak ömür boyu saklanmalarını sağlıyoruz. Bu çalışmaları üniversitemizle iş birliği içinde yürütüyoruz. Merkezimizde bu süreçlere hizmet eden üç ayrı laboratuvar bulunuyor ve her yıl, sezonun başlamasıyla birlikte Şubat ayında vatandaşlarımıza ve tüm Türkiye’ye yerel tohum dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toprakların korunması, tarımsal üretimin artması ve sürdürülebilir olması için ata tohumlarının korunmasının kritik önem taşıdığını vurguladı. Aras, “Yerel tohum yani atalarımızın bize en değerli mirası tohumlarımızı korumak, topraklarımızı bu tohumlarla buluşturmak bizlerin en önemli görevidir. Bu tohumlarımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak, sadece bir görev değil, aynı zamanda tarımsal bağımsızlığımızın da teminatıdır. Muğlamıza özgü, büyüklerimizin göz nuru ile sandıklarda sakladıkları yerel tohumlarımız Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezinde bizlere emanet. Bugüne kadar 980 yerel tohumumuzu envanterimize ekledik. Testleri yapılan yerel tohumlarımızı çoğaltarak 2025 yılında 3 Milyon yerel tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Tarım kenti Muğlamızın verimli topraklarından elde ettiğimiz yerel tohumlarımız tüm Türkiye’de toprakla buluştu. Yerel tohum konusunda farkındalık yaratmak, geleneksel tarımı teşvik ederek doğal ve sağlıklı üretimi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tarımsal mirasımıza sahip çıkan tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünya kenti Muğlamızda yerel tohumumuzun, toprağımızın kıymetini bilerek üreten köylümüze destek olmaya, tarıma destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.