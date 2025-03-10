22.’nci Tudem Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür Sanat Servisi

22. Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye girenler belli oldu. Birincilik ödülüne 'Ay Vatandaşı' isimli dosyası ile Tunç Kurt layık görüldü. Türkçe edebiyattaki yazınsal üretimi artırmak ve bu alanda emek verenleri teşvik etmek hedefiyle tasarlanan Tudem Edebiyat Ödülleri'nin 22. yarışması, çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında düzenlendi.

Dilek Yardımcı, Mehmet Atilla, Miyase Sertbarut, Sevtap Ayhan ve Sinan Yaşar'dan oluşan seçici kurulu, çocuk ve gençlik edebiyatına yön veren eski ve yeni kuşak eğitimci yazarları bir araya getiren yarışmada dereceye giren dosyaları belirledi. 68 dosyanın başvurduğu yarışmada birincilik ödülünü 'Ay Vatandaşı' adlı çalışmasıyla Tunç Kurt kazandı.

İkincilik ödülüne 'Benim Hantal Komşum' ile Hilal Gürsu, üçüncülüğe ise 'Hayallerim Çok Gerçek' ile Emel Can değer görüldü. Dereceye giren isimlere, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal'ın tasarladığı ödül heykellerinin yanı sıra, birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL para ödülü verilecek.



