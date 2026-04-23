22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvenin Sahibi Değişti!

22 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları, televizyon ekranlarında günün en çok izlenen yapımlarını ortaya koydu. Gün boyunca merakla beklenen reyting tablosunda zirvenin sahibi değişirken, Galatasaray-Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ile Yeraltı arasındaki rekabet günün en dikkat çeken başlığı oldu.

20+ABC1 grubunda oluşan sıralama, hem maç yayınlarının reyting gücünü hem de diziler arasındaki rekabetin ne kadar sert geçtiğini bir kez daha gösterdi. İşte 22 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları ve günün öne çıkan detayları…

22 Nisan 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçlarına göre zirvenin yeni sahibi atv’de ekranlara gelen Galatasaray–Natura Dünyası Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oldu. Maç yayını, 20+ABC1 grubunda 9,63 reyting alarak günü ilk sırada tamamladı.

Now TV’nin son dönemde dikkat çeken dizisi Yeraltı ise 8,49 reytingle ikinci sırada yer aldı. Böylece son bölümlerde güçlü bir ivme yakalayan yapım, bu kez zirveyi maç yayınına bıraktı.

Günün üçüncü sırasında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya yer aldı. Dizi, 5,90 reytingle üst sıralardaki yerini korudu.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI OLDU

22 Nisan 2026 Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı, atv’de yayınlanan Galatasaray–Natura Dünyası Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oldu. 20:30-22:30 saatleri arasında ekranlara gelen mücadele, 20+ABC1 grubunda 9,63 reyting alarak günün açık ara lideri konumuna yükseldi.

Maç yayınının zirveye yerleşmesi, spor içeriklerinin büyük karşılaşmalarda nasıl güçlü bir reyting etkisi oluşturduğunu bir kez daha gösterdi. Aynı akşam yayınlanan diğer yapımlar arasında en yüksek izlenme oranı bu karşılaşmada toplandı.

YERALTI ZİRVEYİ BIRAKTI AMA GÜCÜNÜ KORUDU

Now TV’nin dikkat çeken dizisi Yeraltı, 22 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında 8,49 reytingle ikinci sırada yer aldı. Zirveyi maç yayınına bıraksa da, yapım günün en çok izlenen dizileri arasında güçlü konumunu sürdürdü.

Aynı tabloda Yeraltı (Özet) yayınının da 5,11 reyting alarak dördüncü sıraya yerleşmesi dikkat çekti. Bu sonuç, dizinin sadece yeni bölümüyle değil özet yayınıyla da güçlü bir izleyici ilgisi çektiğini gösterdi.

EŞREF RÜYA İLK 3’TEKİ YERİNİ KORUDU

Kanal D’nin dizisi Eşref Rüya, 22 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında 5,90 reytingle üçüncü sırada günü tamamladı. Dizi, günün en çok izlenen ilk üç yapımı arasında yer almayı sürdürdü.

Öte yandan Eşref Rüya (Özet) yayını da 3,24 reytingle listenin onuncu sırasında kendine yer buldu. Bu tablo, dizinin hem yeni bölüm hem özet performansıyla günün dikkat çeken yapımları arasında bulunduğunu ortaya koydu.

HABER PROGRAMLARI VE GÜNDÜZ KUŞAĞINDA SON DURUM

22 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında haber ve gündüz kuşağı yapımları da üst sıralarda kendine yer buldu. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,66 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu ve beşinci sıraya yerleşti.

Esra Erol'da 4,18 reytingle altıncı, Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 3,90 reytingle yedinci sırada günü tamamladı. ATV Ana Haber de 3,44 reyting alarak ilk 10 listesine girmeyi başardı.

SURVİVOR İSTİKRARLI PERFORMANSINI SÜRDÜRDÜ

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 22 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında 3,77 reytingle sekizinci sırada yer aldı. Yarışma programı, yoğun rekabetin yaşandığı günde de ilk 10 listesinde kalmayı başardı.

Bu sonuç, Survivor’ın farklı yayın türleri arasındaki yarışta istikrarlı performansını sürdürdüğünü gösterdi. Dizi, maç ve haber rekabetinin yoğun olduğu bir akşamda ilk 10 içinde kalması dikkat çekici bulundu.

KURULUŞ ORHAN BU HAFTA EKRANA GELMEDİ

22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı atv’de maç yayını yer aldığı için Kuruluş Orhan bu hafta ekrana gelmedi. Böylece kanalın normal yayın akışındaki önemli yapımlarından biri, bu hafta reyting yarışında yer almadı.

Bu durum, günün reyting sıralamasını doğrudan etkileyen gelişmelerden biri olarak öne çıktı. atv’deki canlı maç yayını, kanalın akşam kuşağı performansını tek başına zirveye taşıdı.

22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Galatasaray–Natura Dünyası Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası 9,63 2 Yeraltı 8,49 3 Eşref Rüya 5,90 4 Yeraltı (Özet) 5,11 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,66 6 Esra Erol'da 4,18 7 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,90 8 Survivor 3,77 9 ATV Ana Haber 3,44 10 Eşref Rüya (Özet) 3,24

Veri kaynağı: TİAK

22 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında birinci hangi program oldu?

22 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında birinci sırada Galatasaray–Natura Dünyası Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması yer aldı. Program 9,63 reyting aldı.

Yeraltı kaç reyting aldı?

Yeraltı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü 8,49 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Eşref Rüya kaçıncı oldu?

Eşref Rüya, 5,90 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı.

Günün en çok izlenen haber programı hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,66 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, 3,77 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

Kuruluş Orhan neden yayınlanmadı?

atv’de maç yayını nedeniyle Kuruluş Orhan bu hafta ekrana gelmedi.

SONUÇ

22 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları, zirvenin el değiştirdiği ve spor yayınlarının akşam kuşağında ne kadar güçlü etki yarattığını gösteren bir tablo ortaya koydu. Galatasaray–Natura Dünyası Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 9,63 reytingle günün lideri olurken, Yeraltı 8,49 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Eşref Rüya’nın ilk üçteki yerini koruduğu, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber’in haber bültenleri arasında öne çıktığı ve Survivor’ın ilk 10’da kaldığı bu reyting tablosu, 22 Nisan 2026 televizyon rekabetinin oldukça yoğun geçtiğini açık biçimde ortaya koydu.