22 Nisan, 23 Nisan'da bankalar açık mı? 22-23 Nisan 2025'te banka çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala banka işlemi olan yurttaşlar 22 Nisan, 23 Nisan bankalar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 23 Nisan günü ve bir gün öncesi için 22-23 Nisan 2025'te banka çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 22 Nisan, 23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan'da bankalar 2025'te banka mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 22 Nisan, 23 Nisan bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 22-23 Nisan banka çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Bu yıl 23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 22 Nisan, 23 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan banka çalışıyor mu?
22 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?
22 Nisan 2024 Salı günü tüm bankalar gün boyunca çalışmalarını tam kapasite ile sürdürerek açık olacaklar. 22 Nisan'da banka işlemi olan yurttaşlar işlemlerini şubelerden gerçekleştirebilecek.
23 NİSAN'DA BANKA ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan 2025 Çarşamba gününün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle bankalar çalışmayacak. Bankalar çalışmalarına 24 Nisan Perşembe günü devam edecek.
2025 Resmi Tatil günleri
2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
- Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
- Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
- Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
- Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
- Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
- Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba