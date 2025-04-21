22 Nisan, 23 Nisan'da bankalar açık mı? 22-23 Nisan 2025'te banka çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 22 Nisan, 23 Nisan bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 22-23 Nisan banka çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Bu yıl 23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 22 Nisan, 23 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan banka çalışıyor mu?

22 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

22 Nisan 2024 Salı günü tüm bankalar gün boyunca çalışmalarını tam kapasite ile sürdürerek açık olacaklar. 22 Nisan'da banka işlemi olan yurttaşlar işlemlerini şubelerden gerçekleştirebilecek.

23 NİSAN'DA BANKA ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan 2025 Çarşamba gününün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle bankalar çalışmayacak. Bankalar çalışmalarına 24 Nisan Perşembe günü devam edecek.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: