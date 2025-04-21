22 Nisan, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 22-23 Nisan 2025'te kargo çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala kargo işlemi olan yurttaşlar 22 Nisan, 23 Nisan kargolar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çok sayıda kamu kurumunun çalışmayacak olmasından kaynaklı 22-23 Nisan'da kargo çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 22 Nisan, 23 Nisan kargolar açık mı? 23 Nisan'da kargo çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 22 Nisan, 23 Nisan kargolar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 22-23 Nisan'da kargo çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. Bu yıl 23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 22 Nisan, 23 Nisan kargolar açık mı? 22-23 Nisan 2025'te kargo çalışıyor mu?
22 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?
22 Nisan 2025 Salı günü tüm kargolar gün boyunca çalışmalarını tam kapasite ile sürdürerek açık olacaklar.
23 NİSAN'DA KARGO ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan 2025 Çarşamba gününün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle kargo firmaları çalışmayacak. Kargo firmaları çalışmalarına 24 Nisan Perşembe günü devam edecek.
2025 Resmi Tatil günleri
2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
- Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
- Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
- Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
- Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
- Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
- Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba