22 Nisan, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 22-23 Nisan 2025'te kargo çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 22 Nisan, 23 Nisan kargolar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 22-23 Nisan'da kargo çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. Bu yıl 23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 22 Nisan, 23 Nisan kargolar açık mı? 22-23 Nisan 2025'te kargo çalışıyor mu?

22 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

22 Nisan 2025 Salı günü tüm kargolar gün boyunca çalışmalarını tam kapasite ile sürdürerek açık olacaklar.

23 NİSAN'DA KARGO ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan 2025 Çarşamba gününün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle kargo firmaları çalışmayacak. Kargo firmaları çalışmalarına 24 Nisan Perşembe günü devam edecek.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: