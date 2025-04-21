22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan okullar tatil mi, açık mı, ders var mı?

22 Nisan yarım gün mü? | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba günü kutlanacak. Resmi Tatil olarak kutlanan 23 Nisan öncesinde çok sayıda öğrenci 22 Nisan yarım gün mü sorusunu araştırarak öğleden sonra ders var mı sorusunun yanıtını arıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümünün önceki günü araştırmalarında 22 Nisan okullar tatil mi, açık mı, ders var mı soruları öne çıkıyor.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan yarım gün ve ya resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

Resmi bayram günleri şunlardır:

(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

23 NİSAN TATİL Mİ? OKUL VAR MI?

23 Nisan tarihi takvimlerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak, Resmi Tatil ilan edilmiştir. 23 Nisan gibi resmi tatillerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretime ara verilir. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor.