22 Ocak 2026 Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği 22 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamı ekranlara gelen dizi, yarışma, film ve spor karşılaşmalarının izlenme oranları merak edilirken, “Reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

REYTİNG SONUÇLARI HENÜZ PAYLAŞILMADI

Günlük reyting verileri, ölçüm ve doğrulama süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu nedenle 22 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları için şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Sonuçların gün içinde açıklanması bekleniyor.

22 OCAK PERŞEMBE AKŞAMI HANGİ YAPIMLAR YAYINLANDI?

Reyting sonuçları netleşmemiş olsa da, Perşembe akşamı televizyon ekranlarında oldukça yoğun bir yayın akışı vardı. Farklı kanallarda yayınlanan yapımlar, reyting sıralamasında nasıl bir tablo oluşacağına dair merakı artırdı.

TRT 1

Fenerbahçe – Aston Villa (UEFA Avrupa Ligi)

Show TV

Veliaht (Yeni Bölüm)

Now TV

Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

ATV

Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D

İnci Taneleri (Tekrar)

Star TV

Bir Baba Hindu (Yerli Film)

TV8

Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

HANGİ YAPIMLAR REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKABİLİR?

Perşembe akşamı yayınlanan yapımlar arasında özellikle UEFA Avrupa Ligi mücadelesi olan Fenerbahçe – Aston Villa karşılaşması, geniş izleyici kitlesiyle dikkat çekti. Bunun yanı sıra yeni bölümüyle ekrana gelen Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 de reyting sıralamasında üst sıralar için güçlü adaylar arasında görülüyor.

Hayır, 22 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Reyting sonuçları ne zaman açıklanır?

Günlük reyting sonuçları genellikle ertesi gün ölçüm ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanır.

Perşembe akşamı hangi diziler yeni bölümleriyle yayınlandı?

Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümleriyle ekrana geldi.

22 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları şu an için resmi olarak açıklanmış değil. Perşembe akşamı yayınlanan maç, diziler, yarışmalar ve filmler arasındaki reyting yarışı, sonuçlar paylaşıldığında netlik kazanacak. Gelişmeler oldukça reyting verileri güncellenecek.