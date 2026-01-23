22 Ocak 2026 Perşembe Reyting Sonuçları: Zirvenin adresi değişti!

Televizyon ekranlarında rekabetin zirveye çıktığı Perşembe akşamında 22 Ocak 2026 reyting sonuçları netleşti. İzleyicilerin “Günün en çok izlenen dizileri hangileri?” ve “Perşembe reytinglerinde kim zirvede?” sorularının yanıtı, açıklanan verilerle birlikte belli oldu.

22 OCAK 2026 PERŞEMBE REYTİNGLERİNDE ZİRVE DEĞİŞTİ

22 Ocak 2026 Perşembe günü ekranlara gelen yapımlar arasında liderlik koltuğu el değiştirdi. TRT 1’de yayınlanan Fenerbahçe – Aston Villa UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 12,83 reyting alarak günün açık ara en çok izlenen programı oldu.

Futbol karşılaşmasının ardından dizi ve programlar sıralaması şekillenirken, özellikle dizi reytinglerinde dikkat çeken düşüşler ve sınırlı yükselişler öne çıktı.

DİZİLERDE SON DURUM: HALEF VE VELİAHT REYTİNGLERİ

Now TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, düşüş trendini sürdürmesine rağmen 6,67 reyting ile günü ikinci sırada tamamladı. Dizinin özet bölümü ise listeye alt sıralardan giriş yaptı.

Show TV dizisi Veliaht, önceki haftaya kıyasla hafif bir yükseliş yakalayarak 3,73 reyting ile yedinci sıraya yerleşti. Bu sonuç, dizinin istikrarlı bir izleyici kitlesini koruduğunu gösterdi.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (22 OCAK 2026 PERŞEMBE)

Sıra Program Reyting 1 Fenerbahçe – Aston Villa (UEFA Avrupa Ligi) 12,83 2 Halef: Köklerin Çağrısı 6,67 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,22 4 Esra Erol’da 4,67 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,66 6 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,79 7 Veliaht 3,73 8 Kim Milyoner Olmak İster (Özel) 3,24 9 Survivor 3,16 10 Kim Milyoner Olmak İster 3,11

VERİ KAYNAĞI: TİAK

Halef: Köklerin Çağrısı reytingleri nasıl?

Dizi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü 6,67 reyting alarak ikinci sırada yer aldı.

Veliaht dizisi yükseldi mi?

Veliaht, önceki bölüme göre hafif artış göstererek 3,73 reytinge ulaştı.

Survivor reytingleri kaç?

Survivor, 22 Ocak Perşembe günü 3,16 reytingle dokuzuncu sırada yer aldı.

Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

Diziler arasında en yüksek reytingi Halef: Köklerin Çağrısı aldı.

22 Ocak 2026 reyting lideri kim?

Günün genel reyting lideri Fenerbahçe – Aston Villa karşılaşması oldu.

22 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları, spor karşılaşmalarının dizi ve programlar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Fenerbahçe – Aston Villa maçı zirvede yer alırken, diziler cephesinde Halef ve Veliaht öne çıkan yapımlar oldu. Perşembe akşamı reyting rekabetinin önümüzdeki haftalarda da yüksek tempoyla sürmesi bekleniyor.