22 Ocak 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

22 Ocak 2026 Resmi Gazete Kararları

22 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı ve kamuoyunun yakından takip ettiği birçok önemli düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı kararları, TBMM kararları, yönetmelik değişiklikleri ve tebliğlerin yer aldığı bugünkü Resmi Gazete, özellikle sözleşmeli personel düzenlemeleri ve kamulaştırma kararlarıyla dikkat çekti. 22 Ocak 2026 tarihli ve 33145 sayılı Resmi Gazete’de yer alan kararlar, vatandaşlar ve kamu çalışanları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

22 OCAK 2026 TARİHLİ RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

7 Ekim 1920’de kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlayan Resmi Gazete, yasama ve yürütme organları tarafından alınan kararları kamuoyuna duyurmayı sürdürüyor. Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, TBMM kararları, yönetmelikler ve tebliğler yer aldı.

22 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de öne çıkan başlıklar arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikler bulunuyor.

22 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

22 Ocak 2026 tarihli ve 33145 sayılı Resmi Gazete’de yer alan kararlar, yasama, yürütme ve idare bölümleri altında yayımlandı. İşte bugünkü Resmi Gazete kararlarının ayrıntıları:

Yasama Bölümü

TBMM Kararı

1482 Gereği, Kapsamı ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Bölge Ülkelerinin Karasuları Dışında Olmak Üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu, Silahlı Soygun Eylemleri ve Denizde Terörizmle Mücadele Amacıyla Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Verilen İznin Süresinin, Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 10 Şubat 2026 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına dair karar yürürlüğe girdi.

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları

Mut-Mersin Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar (Karar Sayısı: 10889)

Aydın ili Buharkent ilçesine doğal gaz arzı sağlanması için Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin yapımı amacıyla, Kabaağaç Mahallesi sınırları içerisindeki taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar (Karar Sayısı: 10890)

Silivri Doğal Gaz Depolama 4. Etap Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar (Karar Sayısı: 10891)

Doğal gaz bağlantı hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar (Karar Sayısı: 10892)

Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesi hakkında karar (Karar Sayısı: 10893)

Tunceli ili Mazgirt ilçesinde bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması hakkında karar (Karar Sayısı: 10894)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 10895)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılara ilişkin kamu ihale usul ve esasları (Karar Sayısı: 10896)

22 OCAK 2026 RESMİ GAZETE YÖNETMELİKLERİ

Yönetmelik

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

22 OCAK 2026 RESMİ GAZETE TEBLİĞLERİ

Tebliğler

Kamu İhale Tebliği (No: 2026/1)

Mecburi Meslek Kararına İlişkin Genelge 1996/2’de Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri

22 Ocak 2026 Resmi Gazete yayımlandı mı?

Evet, 22 Ocak 2026 tarihli ve 33145 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.

Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar öne çıktı?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz görev süresinin bir yıl uzatılması, sözleşmeli personel esaslarında yapılan değişiklikler ve doğal gaz projelerine ilişkin kamulaştırma kararları öne çıkmıştır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı mı?

Evet, 22 Ocak 2026 Resmi Gazete’de Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar yayımlanmıştır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği değişti mi?

Evet, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yer almıştır.

22 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları, kamu yönetimi, enerji projeleri ve personel mevzuatı açısından önemli düzenlemeler içeriyor. Yayımlanan kararlar ve yönetmelikler, ilgili kurumlar ve vatandaşlar için bağlayıcı nitelik taşıyor.