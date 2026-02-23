22 ŞUBAT 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI: Zirvedeki dizi kan kaybediyor!

22 Şubat 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamlarının uzun süredir lideri olan Teşkilat, düşüş trendini sürdürmesine rağmen zirvedeki yerini korumayı başardı. Ancak reytinglerdeki gerileme dikkat çekti. Peki 22 Şubat Pazar günü en çok hangi diziler izlendi? Survivor kaç reyting aldı? İşte detaylı analiz...

22 ŞUBAT 2026 PAZAR GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

22 Şubat Pazar reyting sonuçları verilerine göre TRT 1 dizisi Teşkilat, 5,97 reytingle günü birinci sırada tamamladı. Ancak dizinin son haftalardaki düşüş eğilimi devam ediyor.

TV8’in yarışma programı Survivor, yarım puanlık düşüşe rağmen 3,98 reytingle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 3,81 reytingle Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu bulunuyor.

REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Teşkilat – 5,97 reyting

– 5,97 reyting Survivor – 3,98 reyting

– 3,98 reyting Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – 3,81 reyting

– 3,81 reyting Sahtekarlar – 3,43 reyting

– 3,43 reyting Ramazan Sevinci – 3,27 reyting

NOW TV dizisi Sahtekarlar, düşüş trendini sürdürerek 3,43 reytingle dördüncü sıraya geriledi. TRT 1’in Ramazan programı Ramazan Sevinci ise artış trendini koruyarak 3,27 reytingle beşinci sıraya yükseldi.

Öte yandan final yapması beklenen Rüya Gibi ile eğlence programları Beyaz’la Joker ve Çok Güzel Hareketler 2, günü Top 10 dışında tamamladı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (22 ŞUBAT 2026 PAZAR – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 5,97 2 Survivor 3,98 3 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 3,81 4 Sahtekarlar 3,43 5 Ramazan Sevinci 3,27 6 Show Ana Haber 3,08 7 Ana Haber 2,97 8 Teşkilat (Özet) 2,71 9 Sahtekarlar (Özet) 2,35 10 Haber Önü 2,19

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNG ANALİZİ: ZİRVE GÜÇLÜ AMA RİSKLİ

22 Şubat 2026 Pazar reyting sonuçları incelendiğinde, Teşkilat zirvedeki yerini korusa da düşüş trendi dikkat çekiyor. Survivor ise istikrarlı performansıyla lideri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Sahtekarlar’daki düşüş ve Ramazan Sevinci’ndeki yükseliş, pazar günü televizyon rekabetinin dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

22 Şubat 2026 Pazar günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

Teşkilat, 5,97 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu.

Survivor kaç reyting aldı?

Survivor, 3,98 reytingle günü ikinci sırada tamamladı.

Sahtekarlar reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Sahtekarlar, 3,43 reytingle dördüncü sırada yer aldı.

22 Şubat Pazar reyting sonuçları, liderliğin korunduğu ancak zirvedeki dizinin güç kaybettiği bir tabloyu ortaya koydu. Teşkilat hâlâ birinci sırada olsa da rekabet giderek sıkılaşıyor. Önümüzdeki haftalarda reyting dengelerinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.