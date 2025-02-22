22 Şubat Cuma 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 22 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 22 Şubat Cuma (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 22 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı!

22 ŞUBAT CUMA TV YAYIN AKIŞI

22 Şubat Cuma 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

22:30 Piyasa

01:00 Piyasa

04:00 Müzik Arası

04:45 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.15 Lingo Türkiye

06.20 Beni Böyle Sev

09.05 Yedi Numara

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Yaşam Başka Yerde

12.00 Bir Zamanlar İstanbul

14.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Bir Zamanlar İstanbul

04.10 Mehmed: Fetihler Sultanı

HALK TV YAYIN AKIŞI

08.00-10.00 Selin Sabit ile Hafta Sonu Sabah

Selin Sabit ile 10.00-13.00 Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar

Serhan Asker ile 13.00-15.00 Gülşah Ekinci ile Öğle Haberleri

Gülşah Ekinci ile 15.00-16.00 Işın Eliçin ile Sınırsız

Işın Eliçin ile 16.00-18.00 Sinem Fıstıkoğlu ile Hafta Sonu Raporu

Sinem Fıstıkoğlu ile 18.00-20.00 Ekrem Açıkel ile Hafta Sonu Ana Haber

Ekrem Açıkel ile 20.00-01.00 Gökmen Karadağ ile Açıkça / Fikret Bila

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Bir Gece Masalı

16:00 Kardelenler

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Kardelenler

05:30 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 Kral Kaybederse

15:00 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:15 Sahipsizler

01:40 Kral Kaybederse

03:30 Güzel Köylü

05:30 Kiralık Aşk

NOW YAYIN AKIŞI

07.30 FATIH SAVAŞ ILE SABAH SOHBETLERI

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 EKONOMI ARASI

11.20 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA

12.30 KAMERA ARKASI

13.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

16.15 KIZIL GONCALAR

19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU

20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

23.00 HUDUTSUZ SEVDA

01.45 KIZIL GONCALAR

04.15 HER YERDE SEN

06.00 YAZ ŞARKISI

TV8 YAYIN AKIŞI