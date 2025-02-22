22 Şubat Cuma 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
22 Şubat Cuma 2025 (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri televizyonda bugün ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 22 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı!
Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 22 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 22 Şubat Cuma (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 22 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı!
22 ŞUBAT CUMA TV YAYIN AKIŞI
22 Şubat Cuma 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 İkizler Memo - Can
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 İnci Taneleri
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Piyasa
- 22:30 Piyasa
- 01:00 Piyasa
- 04:00 Müzik Arası
- 04:45 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kızılcık Şerbeti
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bahar
- 15:30 Sandık Kokusu
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Deha
- 02:00 Kızılcık Şerbeti
- 04:15 Siyah Kalp
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05.15 Lingo Türkiye
- 06.20 Beni Böyle Sev
- 09.05 Yedi Numara
- 10.00 Hayallerinin Peşinde
- 11.40 Yaşam Başka Yerde
- 12.00 Bir Zamanlar İstanbul
- 14.55 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Gönül Dağı
- 00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01.50 Bir Zamanlar İstanbul
- 04.10 Mehmed: Fetihler Sultanı
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 08.00-10.00 Selin Sabit ile Hafta Sonu Sabah
- 10.00-13.00 Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar
- 13.00-15.00 Gülşah Ekinci ile Öğle Haberleri
- 15.00-16.00 Işın Eliçin ile Sınırsız
- 16.00-18.00 Sinem Fıstıkoğlu ile Hafta Sonu Raporu
- 18.00-20.00 Ekrem Açıkel ile Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00-01.00 Gökmen Karadağ ile Açıkça / Fikret Bila
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Zembilli
- 13:00 Bir Gece Masalı
- 16:00 Kardelenler
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Can Borcu
- 00:20 Bir Gece Masalı
- 03:00 Kardelenler
- 05:30 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 İki Aile
- 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:00 Kral Kaybederse
- 11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
- 12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
- 12:45 Kral Kaybederse
- 15:00 Sahipsizler
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Kral Kaybederse
- 22:15 Sahipsizler
- 01:40 Kral Kaybederse
- 03:30 Güzel Köylü
- 05:30 Kiralık Aşk
NOW YAYIN AKIŞI
- 07.30 FATIH SAVAŞ ILE SABAH SOHBETLERI
- 08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
- 11.15 EKONOMI ARASI
- 11.20 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA
- 12.30 KAMERA ARKASI
- 13.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
- 16.15 KIZIL GONCALAR
- 19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU
- 20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
- 23.00 HUDUTSUZ SEVDA
- 01.45 KIZIL GONCALAR
- 04.15 HER YERDE SEN
- 06.00 YAZ ŞARKISI
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:45 Süper 1 Takım
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
- 09:00 Oynat Bakalım
- 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
- 13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
- 16:30 Survivor Panorama / Canlı
- 20:00 O Ses Türkiye Yeni Sezon
- 00:15 Survivor Ekstra / Canlı
- 01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
- 03:30 Gazete Magazin