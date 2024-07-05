22 Temmuz hangi burç? 22 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 22 Temmuz hangi burç sorusu ise 22 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 22 Temmuz hangi burç? İşte 22 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
22 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 22 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 22 Temmuz hangi burç? İşte 22 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
22 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
22 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
22 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
22 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 22 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 22 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 22 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 22 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
22 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1478 - I. Felipe, Burgundiya dükü ve Habsburg hanedanının Kastilya kralı olan ilk üyesi idi (ö. 1506)
- 1559 - Brindisili Lorenzo, İtalyan teolog ve Fransiskenlerin bir kolu olan Kapusen tarikati üyesi (ö. 1619)
- 1596 - I. Mihail, Rus Çarı (ö. 1645)
- 1784 - Friedrich Wilhelm Bessel, Alman gök bilimci ve matematikçi (ö. 1846)
- 1831 - Kōmei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 121. İmparatoru (ö. 1867)
- 1839 - Jakob Hurt, Bir Estonyalı halkbilimci, Lüteriyan ilahiyatçı ve dilbilimciydi (ö. 1907)
- 1878 - Janusz Korczak, Polonyalı çocuk kitabı yazarı, pediatrist ve pedagog (ö. 1942)
- 1882 - Edward Hopper, Amerikalı ressam ve grafiker (ö. 1967)
- 1887 - Gustav Ludwig Hertz, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1975)
- 1888 - Selman Abraham Waksman, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1973)
- 1898 - Alexander Calder, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (ö. 1976)
- 1899 - II. Sobhuza, Svazilandlı hükümdar (ö. 1982)
- 1910 - Ruthie Tompson, Amerikalı animatör (ö. 2021)
- 1919 - Naim Talu, Türk bürokrat, siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (ö. 1998)
- 1923 - Bob Dole, Amerikalı siyasetçi ve avukat (ö. 2021)
- 1923 - Mukesh, Hint şarkıcı (ö. 1976)
- 1924 - Margaret Whiting, Amerikalı country müzik şarkıcısı ve oyuncu (ö. 2011)
- 1928 - Orson Bean, Amerikalı komedyen, yapımcı, yazar ve oyuncu (ö. 2020)
- 1928 - Freda Dowie, İngiliz oyuncu
- 1928 - Jimmy Hill, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2015)
- 1931 - Guido de Marco, Maltalı politikacı (ö. 2010)
- 1932 - Óscar de la Renta, Dominikli moda tasarımcısı (ö. 2014)
- 1932 - Tom Robbins, Amerikalı roman ve kısa hikâye yazarı
- 1933 - Güngör Uras, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2018)
- 1934 - Louise Fletcher, Amerikalı sinema, dizi oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2022)
- 1939 - Terence Stamp, İngiliz sinema oyuncusu
- 1940 - Alex Trebek, Altın Küre ödülü sahibi Kanadalı-Amerikalı komedyen ve sinema oyuncusudur (ö. 2020)
- 1943 - Masaru Emoto, Japon yazar (ö. 2014)
- 1943 - Kay Bailey Hutchinson, Amerikalı siyasetçi
- 1944 - Anand Satyanand, Yeni Zelandalı hukukçu ve Birleşik Krallık'ın 19. Yeni Zelanda Genel Valisi
- 1946 - Danny Glover, Amerikalı yönetmen ve aktör
- 1946 - Mireille Mathieu, Fransız şarkıcı
- 1946 - Paul Schrader, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı
- 1946 - Johnson Toribiong, Palau eski Cumhurbaşkanı, avukat ve politikacı
- 1947 - Albert Brooks, Amerikalı oyuncu ve yazar
- 1947 - Don Henley, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve davulcu
- 1949 - Şevki Şenlen, Türk millî futbolcu ve spor yazarı (ö. 2005)
- 1949 - Lasse Virén, Fin eski uzun mesafe koşucusudur
- 1953 - Brian Howe, İngiliz rock şarkıcısı, gitarist ve söz yazarı (ö. 2020)
- 1954 - Al Di Meola, Amerikalı müzisyen
- 1955 - Willem Dafoe, Amerikalı oyuncu
- 1956 - Azmi Bişare, Filistinli edebiyatçı, siyaset yazarı ve akademisyen
- 1958 - David Von Erich, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 1984)
- 1960 - Jon Oliva, Amerikalı müzisyen
- 1961 - Keith Sweat, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı
- 1962 - Steve Albini, Amerikalı müzisyen, yapımcı ve ses mühendisi
- 1962 - Alvin Robertson, emekli Amerikan basketbolcu
- 1963 - Emilio Butragueño, İspanyol futbolcu
- 1963 - Burak Dilmen, Türk futbol antrenörü
- 1963 - Behzat Gerçeker, Türk müzisyen ve Enbe Orkestrası'nın kurucusu
- 1964 - Bonnie Langford, İngiliz oyuncu ve dansçı
- 1964 - John Leguizamo, Amerikalı aktör, yapımcı ve komedyen
- 1964 - David Spade, Amerikalı aktör, stand-up komedyeni ve yazar
- 1965 - Shawn Michaels, Amerikan profesyonel güreşçi
- 1967 - Rhys Ifans, Galli oyuncu, yapımcı ve şarkıcı
- 1967 - İskender Paydaş, Türk müzisyen, aranjör ve yapımcı
- 1969 - Despina Vandi, Yunan müzisyen ve şarkıcı
- 1969 - Jason Becker, Amerikalı gitarist ve kompozitör
- 1971 - Kristine Lilly, Amerikalı millî futbolcu
- 1973 - Daniel Jones, İngiliz asıllı Avustralyalı yapımcı ve müzisyen
- 1973 - Ece Temelkuran, Türk gazeteci ve yazar
- 1973 - Rufus Wainwright, Kanadalı-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
- 1974 - Franka Potente Alman oyuncu ve şarkıcı
- 1975 - Aslı Der, Türk yazar
- 1975 - Sonja Baum, Alman oyuncu
- 1976 - Birgit Öllbrunner, Alman bas gitarist
- 1978 - A.J. Cook, Kanadalı oyuncu
- 1978 - Dennis Rommedahl, Danimarkalı futbolcu
- 1979 - Anastasiya Belikova, Rus voleybolcu
- 1980 - Scott Dixon, Yeni Zelandalı otomobil yarışçısı
- 1980 - Dirk Kuyt, Hollandalı futbolcu
- 1980 - Marco Marchionni, İtalyan futbolcu
- 1980 - Kate Ryan, Belçikalı şarkıcı
- 1981 - Clive Standen, İngiliz oyuncu
- 1981 - Gökçek Vederson, Brezilya asıllı Türk futbolcu
- 1983 - Aldo de Nigris, Meksikalı eski futbolcu
- 1983 - Arsenie Todiraş, Moldovalı müzisyen
- 1984 - Stewart Downing, İngiliz futbolcu
- 1985 - Boukary Dramé, Fransız asıllı Senegalli futbolcu
- 1985 - Natalya Davydova, Ukraynalı halterci
- 1985 - Akira Tozawa, Japon profesyonel güreşçi
- 1987 - Burçin Abdullah, Türk sinema ve dizi oyuncusu
- 1987 - Denis Gargaud Chanut, Fransız kanocu
- 1988 - Álvaro Arroyo, İspanyol futbolcu
- 1988 - Thomas Kraft, Alman futbolcu
- 1988 - Sercan Temizyürek, Türk futbolcu
- 1989 - Tanju Kayhan, Türk kökenli Avusturyalı futbolcu
- 1991 - Matty James, İngiliz futbolcudur
- 1992 - Selena Gomez, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
22 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
22 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
22 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
22 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
22 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 22 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
22 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
22 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
22 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
22 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 22 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.