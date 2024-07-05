22 Temmuz hangi burç? 22 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 22 Temmuz hangi burç sorusu ise 22 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 22 Temmuz hangi burç? İşte 22 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

22 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 22 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 22 Temmuz hangi burç? İşte 22 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

22 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

22 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

22 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

22 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 22 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 22 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 22 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 22 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

22 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1478 - I. Felipe, Burgundiya dükü ve Habsburg hanedanının Kastilya kralı olan ilk üyesi idi (ö. 1506)

1559 - Brindisili Lorenzo, İtalyan teolog ve Fransiskenlerin bir kolu olan Kapusen tarikati üyesi (ö. 1619)

1596 - I. Mihail, Rus Çarı (ö. 1645)

1784 - Friedrich Wilhelm Bessel, Alman gök bilimci ve matematikçi (ö. 1846)

1831 - Kōmei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 121. İmparatoru (ö. 1867)

1839 - Jakob Hurt, Bir Estonyalı halkbilimci, Lüteriyan ilahiyatçı ve dilbilimciydi (ö. 1907)

1878 - Janusz Korczak, Polonyalı çocuk kitabı yazarı, pediatrist ve pedagog (ö. 1942)

1882 - Edward Hopper, Amerikalı ressam ve grafiker (ö. 1967)

1887 - Gustav Ludwig Hertz, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1975)

1888 - Selman Abraham Waksman, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1973)

1898 - Alexander Calder, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (ö. 1976)

1899 - II. Sobhuza, Svazilandlı hükümdar (ö. 1982)

1910 - Ruthie Tompson, Amerikalı animatör (ö. 2021)

1919 - Naim Talu, Türk bürokrat, siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (ö. 1998)

1923 - Bob Dole, Amerikalı siyasetçi ve avukat (ö. 2021)

1923 - Mukesh, Hint şarkıcı (ö. 1976)

1924 - Margaret Whiting, Amerikalı country müzik şarkıcısı ve oyuncu (ö. 2011)

1928 - Orson Bean, Amerikalı komedyen, yapımcı, yazar ve oyuncu (ö. 2020)

1928 - Freda Dowie, İngiliz oyuncu

1928 - Jimmy Hill, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2015)

1931 - Guido de Marco, Maltalı politikacı (ö. 2010)

1932 - Óscar de la Renta, Dominikli moda tasarımcısı (ö. 2014)

1932 - Tom Robbins, Amerikalı roman ve kısa hikâye yazarı

1933 - Güngör Uras, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2018)

1934 - Louise Fletcher, Amerikalı sinema, dizi oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2022)

1939 - Terence Stamp, İngiliz sinema oyuncusu

1940 - Alex Trebek, Altın Küre ödülü sahibi Kanadalı-Amerikalı komedyen ve sinema oyuncusudur (ö. 2020)

1943 - Masaru Emoto, Japon yazar (ö. 2014)

1943 - Kay Bailey Hutchinson, Amerikalı siyasetçi

1944 - Anand Satyanand, Yeni Zelandalı hukukçu ve Birleşik Krallık'ın 19. Yeni Zelanda Genel Valisi

1946 - Danny Glover, Amerikalı yönetmen ve aktör

1946 - Mireille Mathieu, Fransız şarkıcı

1946 - Paul Schrader, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı

1946 - Johnson Toribiong, Palau eski Cumhurbaşkanı, avukat ve politikacı

1947 - Albert Brooks, Amerikalı oyuncu ve yazar

1947 - Don Henley, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve davulcu

1949 - Şevki Şenlen, Türk millî futbolcu ve spor yazarı (ö. 2005)

1949 - Lasse Virén, Fin eski uzun mesafe koşucusudur

1953 - Brian Howe, İngiliz rock şarkıcısı, gitarist ve söz yazarı (ö. 2020)

1954 - Al Di Meola, Amerikalı müzisyen

1955 - Willem Dafoe, Amerikalı oyuncu

1956 - Azmi Bişare, Filistinli edebiyatçı, siyaset yazarı ve akademisyen

1958 - David Von Erich, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 1984)

1960 - Jon Oliva, Amerikalı müzisyen

1961 - Keith Sweat, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı

1962 - Steve Albini, Amerikalı müzisyen, yapımcı ve ses mühendisi

1962 - Alvin Robertson, emekli Amerikan basketbolcu

1963 - Emilio Butragueño, İspanyol futbolcu

1963 - Burak Dilmen, Türk futbol antrenörü

1963 - Behzat Gerçeker, Türk müzisyen ve Enbe Orkestrası'nın kurucusu

1964 - Bonnie Langford, İngiliz oyuncu ve dansçı

1964 - John Leguizamo, Amerikalı aktör, yapımcı ve komedyen

1964 - David Spade, Amerikalı aktör, stand-up komedyeni ve yazar

1965 - Shawn Michaels, Amerikan profesyonel güreşçi

1967 - Rhys Ifans, Galli oyuncu, yapımcı ve şarkıcı

1967 - İskender Paydaş, Türk müzisyen, aranjör ve yapımcı

1969 - Despina Vandi, Yunan müzisyen ve şarkıcı

1969 - Jason Becker, Amerikalı gitarist ve kompozitör

1971 - Kristine Lilly, Amerikalı millî futbolcu

1973 - Daniel Jones, İngiliz asıllı Avustralyalı yapımcı ve müzisyen

1973 - Ece Temelkuran, Türk gazeteci ve yazar

1973 - Rufus Wainwright, Kanadalı-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1974 - Franka Potente Alman oyuncu ve şarkıcı

1975 - Aslı Der, Türk yazar

1975 - Sonja Baum, Alman oyuncu

1976 - Birgit Öllbrunner, Alman bas gitarist

1978 - A.J. Cook, Kanadalı oyuncu

1978 - Dennis Rommedahl, Danimarkalı futbolcu

1979 - Anastasiya Belikova, Rus voleybolcu

1980 - Scott Dixon, Yeni Zelandalı otomobil yarışçısı

1980 - Dirk Kuyt, Hollandalı futbolcu

1980 - Marco Marchionni, İtalyan futbolcu

1980 - Kate Ryan, Belçikalı şarkıcı

1981 - Clive Standen, İngiliz oyuncu

1981 - Gökçek Vederson, Brezilya asıllı Türk futbolcu

1983 - Aldo de Nigris, Meksikalı eski futbolcu

1983 - Arsenie Todiraş, Moldovalı müzisyen

1984 - Stewart Downing, İngiliz futbolcu

1985 - Boukary Dramé, Fransız asıllı Senegalli futbolcu

1985 - Natalya Davydova, Ukraynalı halterci

1985 - Akira Tozawa, Japon profesyonel güreşçi

1987 - Burçin Abdullah, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1987 - Denis Gargaud Chanut, Fransız kanocu

1988 - Álvaro Arroyo, İspanyol futbolcu

1988 - Thomas Kraft, Alman futbolcu

1988 - Sercan Temizyürek, Türk futbolcu

1989 - Tanju Kayhan, Türk kökenli Avusturyalı futbolcu

1991 - Matty James, İngiliz futbolcudur

1992 - Selena Gomez, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

22 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

22 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

22 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

22 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

22 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 22 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

22 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

22 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

22 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

22 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 22 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.