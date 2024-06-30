22 ve 18 yaş altı milli kadın voleybol takımları, Avrupa şampiyonalarında sahaya çıkacak

Türkiye milli takımlarının da katılacağı Avrupa 22 ve 18 yaş altı kadınlar voleybol şampiyonaları yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa 22 Yaş Altı Şampiyonası'na 1-7 Temmuz tarihlerinde İtalya, Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'na ise 1-13 Temmuz tarihlerinde Romanya ve Yunanistan ev sahipliği yapacak.

22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, 1. Grup'ta İtalya, Letonya ve Ukrayna ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak. Karşılaşmalar, İtalya'nın Lecce kentindeki San Giuseppe da Copertino Spor Salonu’nda oynayacak.

Balkan şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılan 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı da Yunanistan, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Litvanya ve Polonya ile beraber 2. Grup’ta yer alacak. Grubu ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.

Ay-yıldızlıların grup maçları Yunanistan’ın Girit Adası’nda bulunan Kandiye; yarı final, 3'üncülük ve final müsabakaları ise Romanya’nın Blaj şehrinde yapılacak.